Информация о том, что в Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать её вне контрольно-пропускных пунктов, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 22 ноября в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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«Все начинается с малого. В детстве ключи под коврик клали, сейчас дверь железная, при входе в дом домофон, а при подъезде шлагбаум», — пишет Хася Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что раньше все западные страны транслировали нам идею, что хватить строить заборы, пора идти друг к другу навстречу, налаживать диалог, быть свободным и т. д. В итоге же сейчас мы видим, как сама Европа постепенно огораживается, и не только от Российской Федерации, но и внутри себя, пишут граждане.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

«Заборы, санкции и т. п. — это ну очень демократично! А потом нам про «железный занавес» рассказывают. Флаг им в руки», — написала Helen B.

Некоторые комментаторы отмечают, что на заборах всё может не закончиться. В будущем мы можем увидеть Европу как карикатуру на Советский Союз, думают граждане.

«Минус Берлинская стена, но зато теперь плюс украинская, литовская, латвийская, эстонская, финская. Китайцам повезло, они себе заранее отгрохали. Кто ещё без забора остался? А на очереди, наверное, следующий бзик — строительство бункеров. Удобно в маске, в перчатках и в бункере. Под землей к тому же теплее», — указывает Александр С.

Часть людей считает, что между Россией и Финляндией очень тесное экономическое сотрудничество, кроме того, очень много российских граждан посещает Финляндию, оставляя в ней свои деньги. Всё это должно было бы заставить правительство этой страны вести себя более уважительно по отношению к нам, но они всё равно выбирают хамство.

«Финны пускай лучше скажут спасибо России за право соседствовать с ней и низко в ноженьки поклонятся. Сколько денег русские оставляют им! Должны вообще сделать безвиз или облегчённое посещение в течение пары дней, но нет, новые препятствия чинят», — отмечает Irina I.

Ряд пользователей указывает на то, что миграционный кризис — не вина России или Белоруссии, поэтому не на границе с нами финнам следует строить заборы.

gpk.gov.by Мигранты на белорусско-польской границе

«Кому вы нужны? Вы строите границы не между Россией и своей страной. Вы строите границы между теми странами, в политику и экономику которых вы в своё время вмешались. Так получайте плоды своего внимания. Причем тут Белоруссия? Причём тут Россия? Хотите из нас сделать козлов отпущения? Не получится», — считает Владимир Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что ухудшение отношений с Россией может стоить Финляндии очень дорого.

«Ну так два раза уже пытались, только теряли при этом линии заграждения, рисковали независимостью и согласились на 11% своих, подаренных им Владимиром Ульяновым, территорий. Не ворошите это осиное гнездо, товарищи финны, вам многое могут припомнить», — предупреждает Владимир К.

Напомним, 21 ноября финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle сообщила о том, что в Финляндии обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать её вне контрольно-пропускных пунктов.