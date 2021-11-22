Заявление президента России Владимира Путина о том, что он прошёл процедуру ревакцинации от коронавируса вакциной «Спутник Лайт», стало поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 22 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«Правильно сделал. Иначе QR-код не получит и его никуда не пустят», — шутит Александр Б.

Многие пользователи решили пошутить над актуальной проблемой граждан России, которые решили не вакцинироваться от коронавируса, перенеся ситуацию на президента страны, не имеющего права посещать кафе, рестораны и летать на самолётах без QR-кода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Ну теперь может в самолёт сесть, на поезде проехать и сходить в магазин за сосисками», — пишет Наталья Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Путин поступает правильно, публично заявляя о своей ревакцинации. Это позволяет населению быть уверенным в том, что президент такой же обычный человек, который заботится о своём здоровье наравне с другими гражданами.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

«При всей этой массовой истерии вокруг вакцинации не хватало нам, чтобы президент избегал прививки. Правильно, что вакцину проставил. Так у народа хоть какое-то доверие к власти сохраняется», — отмечает Юлия Н.

Часть людей считает, что для должной убедительности Путину следовало снять процесс своей ревакцинации на камеру, что стало бы наглядным доказательством данного факта для большинства населения России.

«Тут бы следовало сделать это на камеру, потому что мы видим, как сейчас общество напряжённо встречает массовую вакцинацию. Многие подозревают, что не все представители власти, которые сгоняют людей на прививку, сами её себе делают», — указывает Наталия В.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на позицию президента по вопросу вакцинации, нельзя принуждать к этому граждан с иным мнением.

«Дай Бог здоровья. Но, уважаемый Владимир Владимирович, это был ваш выбор. Оставьте право самостоятельно выбирать людям: прививаться им или нет», — обращается Илья С.

«Понятно, что глава государства, который одобрил массовую вакцинацию, сам должен быть среди вакцинированных, но людей тем не менее постепенно лишают права на иное решение. Мы обязаны повторять за президентом, а не принимать самостоятельные решения», — заметил Валерий У.

Нашлись и те, кто напоминает, что вакцинация не на все 100% безопасна и есть риск оказаться среди тех, кому не повезло. Поэтому граждане переживают, что на месте таких случайных людей может когда-нибудь оказаться и сам президент государства.

«Тот факт, что глава государства сообщает о своей ревакцинации спустя какое-то определённое время, означает, что он ждал чего-то, прежде чем сообщить о своей прививке. Наверное, следил за состоянием своего здоровья. А то это будет плохой рекламой для вакцины, от которой заболел президент», — пишет Александр К.

«Не доверял бы я Гинцбургу на месте Путина. Какая-то вакханалия происходит с этими вакцинами. Никогда люди так в штыки прививки не воспринимали, а ведь это заслуга создателя «Спутника V»!» — поделился своим мнением Алексей А.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым о том, что прошёл процедуру ревакцинации от коронавируса вакциной «Спутник Лайт».