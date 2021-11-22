Россия уже в ближайшее время может вторгнуться на Украину. По предположениям разведки США, это может произойти уже в начале 2022 года. Об этом со ссылкой на источники 22 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

Согласно предполагаемому США сценарию, российские войска пересекут границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. При этом в операции могут принять участие до 100 тысяч солдат, «подготовленных к потенциально длительной оккупации».

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Сообщение агентства Bloomberg обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале 112.ua. Многие призвали не нагнетать обстановку подобными «пугалками», которые, по словам комментирующих, уже им надоели. Иные указали на то, что подобными сообщениями — о готовящемся «нападении» российской армии — украинских граждан пытаются отвлечь от социально-экономических проблем, существующих в стране. Вместе с тем люди не стали отрицать того, что Америке выгодно развязать на территории Украины войну.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Неужели в это кто-то ещё верит? А как же война с «русскими полчищами» на Донбассе? Неужели у украинцев не осталось разума?» — задался вопросом Василий К.

«А с кем у нас тогда война столько лет, ведь с каждого утюга говорят, что «с Путиным», — добавил Сергей.

«Ну, если Россия никак на войну не приходит, давайте уже сами на них нападем, отгребем уже по полной и успокоимся. Только все наши президенты и… Ко в первых рядах пусть идут», — не выдержала Жанна.

«Выдавать желаемое за возможное стоит в американской конституции. Ну нужна им новая война, ну вот очень нужна. Надо кому-то своё старое вооружение продать, ну надо», — отметил Waldemar.

«Каждый год «нападают», — отреагировал Артем П.

«Ага, нападет… Кормить вас дармоедов, отапливать забесплатно…» — написал Вася К.

«А почему мы молчим о вторжении американцев в Украину с военной «помощью»… А может, это не помощь, а переброска оружия?» — задалась вопросом Tatiana R.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Все прекрасно знают, что Россия заступится за Донбасс, всё зависит от того, когда собираются наступать ВСУ», — считает Олег С.

«Такое впечатление, что РФ зомбируют, что надо напасть», — поделилась Людмила О.

«Россия нападёт — это как? Они всех в плен возьмут? Почему вообще обычный человек должен бояться? Мы же столетиями жили вместе, воевали вместе против фашистов, у нас у многих общие семьи. Тогда кому эти пугалки выгодны? Тому, кто на этом зарабатывает», — написала Евгения С.

«Как же США хотят войны! Нагнетают обстановку», — отреагировала Svetlana G.

«Это Америке хочется сделать на Украине поле боя. Америка спит и видит это!» — согласилась Людмила К.

«Сами написали план наступления и сами написали план обороны», — добавила Наталья П.

«Не нагнетайте, газа не прибавится и электроэнергии — также! Этим уже народ не отвлечь!» — призвала Валентина С., указывая на то, что подобными заявлениями пытаются отвлечь украинский народ от внутренних проблем.

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