Заявление президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина о том, что для уменьшения потерь бизнеса из-за введения системы QR-кодов можно снять другие ограничения, действующие на фоне пандемии коронавируса, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 20 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Полегенько ИА REGNUM Введение QR-кодов

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»Какие хитрые предприниматели. Вводите, говорят, QR-коды, а остальные ограничения снимайте. И это вместо того, чтобы встать на сторону народа и своих собственных интересов. При всей полноте информации о том, что болеют как счастливые обладатели QR-кодов, так и непривитые люди, пытаться продвигать в стране методы, которые приведут в итоге к расколу в обществе — это бесчеловечно», — поделился своим мнением Макс М.

Многие пользователи пришли к выводу, что предприниматели предпочитают подыгрывать властям, вместо того чтобы придерживаться своих интересов и выступать против введения QR-кодов, которые реально снижают им объёмы выручки.

«Какой хитрый ход! Пытаются выставить всё таким образом, что бизнес поддерживает QR-коды и оправдывает их введение, а сам взамен просит, по сути, мелочь — смягчение ограничений в каких-то определённых сферах, причём далеко не основных. Другими словами: «Бейте нас в дыхалку! Это всё же лучше, чем по голове». Сейчас такими заявлениями будут пытаться оправдывать введение QR-кодов, а через неделю не удивлюсь, если прямо так и будут ситуацию выставлять, будто народ, а в особенности бизнес, просит ввести QR-коды навсегда. Примитивный развод», — считает Виктор В.

Василий Иванов ИА REGNUM Проверка QR-кодов у посетителей

Некоторые комментаторы и вовсе не понимают, как система QR-кодов способна сдержать натиск коронавирусной инфекции.

«Привитый же может заразиться коронавирусом, так? Получается, QR-коды не делают кафе и рестораны менее безопасными. Там также будут ходить больные, но просто при этом привитые. Ради чего тогда всё это?» — задаётся вопросом Олег Е.

Часть людей считает, что представители бизнеса будут петь совершенно другие песни, если их клиенты начнут принципиально избегать мест, где требуется предъявить QR-код.

«Интересно, к чему они будут призывать, когда люди будут бойкотировать их заведения? У меня есть сертификат, но я из принципа ходить никуда не буду. Думаю, что я далеко не одна такая», — указывает Ольга Р.

Ряд пользователей указывает на то, что пандемия коронавируса будет держаться на территории России до тех пор, пока население и бизнес не перестанут упорствовать и не начнут беспрекословно подчиняться требованиям чиновников.

«Когда в Китае сказали: «Все нацепили маски и перчатки», все китайцы молча нацепили маски и перчатки, не задавая идиотских вопросов. А теперь вспомните, как себя вели люди в 2020 году в России, когда им сказали то же самое. И больше не задавайте вопрос: «Почему китайцам помогли ограничения?». Потому что они их соблюдали, а не строили из себя экспертов по вирусологии, имея за плечами три класса церковно-приходской и кулинарный техникум», — написал Андрей П.

Дарья Драй ИА REGNUM Некорректный QR-код сертификата вакцинации

Нашлись и те, кто убеждены, что помимо уже применённых методов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, есть и другие, но они ударят совсем не по тем кошелькам.

«Как победить COVID-19, уже обсуждалось много раз, и множество людей пришло к выводу, что такие ограничения, которые действуют сейчас, не спасут. Нужны совершенно другие методы. Например, закрытие границ хотя бы на полгода, чтобы не вводить новые мутации. Но наше правительство не пойдет на такое, ведь ему придётся сильно сократить свою прибыль, а про бизнес, связанный со «Спутником V», я вообще молчу», — пишет Николай Ф.

Напомним, 20 ноября президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил о том, что для уменьшения потерь бизнеса из-за введения системы QR-кодов можно снять другие ограничения, действующие на фоне пандемии коронавируса. Речь идет, в частности, об ограничениях по времени работы и заполняемости фитнеса и кинотеатров.