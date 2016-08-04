6 Ноября
 
8:41

В Италии даже те, кто привился несертифицированными в ЕС препаратами (в том числе, «Спутником») смогут получить грин-пасс — сертификат о вакцинации для путешествий.

8:41

В Германии второй день подряд в стране ставят печальный рекорд по числу новых заражений коронавирусом. За сутки выявили 37 тысяч новых случаев.

8:40

Pfizer заявила, что приостанавливает клинические испытания лекарства от ковида Paxlovid из-за «потрясающей эффективности», которую препарат показал на второй стадии испытаний.