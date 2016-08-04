Борьба с коронавирусом в мире идёт с переменным успехом. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в Европе в ближайшие три месяца коронавирус может унести жизни еще полмиллиона человек. А в Великобритании уже одобрили первую таблетку от COVID-19. Лекарство, которое может на 89 процентов сократить риски госпитализаций или летального исхода, анонсировала также американская компания Pfizer.

И все-таки основной упор в борьбе с SARS-CoV-2 медицинское сообщество делает на разработку новых вакцин. Для того, чтобы мир взял вирус под контроль и смог вернуться к нормальной жизни, нужно сформировать коллективный иммунитет, а именно, привить больше 70% населения.

Исследование врача-инфекциониста Евгения Щербина наглядно демонстрирует, что в странах, где достигнут или почти достигнут этот порог (Дания, Португалия, Великобритания, Германия), несмотря на вспышку нового штамма отмечается очень низкая смертность.

На сегодняшний день в 485 клинических испытаниях уже тестируют 155 новых вакцин от COVID-19. Власти Франции даже рассматривают вопрос введения обязательной ревакцинации от COVID-19.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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