Заявление директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что врачи, которые отговаривают людей от вакцинации, имеют низкий образовательный ценз и низкие моральные устои, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 20 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Александр Гинцбург

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»Если в новостях фамилию Гинцбург заменить на «чувак, продающий вакцину», то сразу многое встанет на свои места», — пишет Дмитрий З.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация с тем, как апологеты вакцинации пытаются подавить любую форму инакомыслия, переходит уже все разумные пределы.

«Вот это вот и есть добровольная вакцинация? Не вакцинировался — увольняют. Как врач пытаешься объяснить человеку о возможных рисках и последствиях, — лишают лицензии, чтобы даже не смел вселять в пациента здравый смыл. Остальным же остаётся только затыкать рот. А не потому ли такой аншлаг вокруг этой вакцинации, что она приносит деньги её производителю? Это же сколько бюджетных средств влито в этот центр Гамалеи, о котором никто особо и не слышал до пандемии. И кто этот Гинцбург? Почему он стал столько говорить? Откуда он вообще появился?» — задаётся вопросами Евгения М.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Некоторые комментаторы отмечают, что не все врачи, которые отговаривают людей от вакцинации, являются антипрививочниками, ведь для множества людей даже самая обычная прививка может представлять настоящую угрозу, о чём Гинцбург почему-то не рассказывает.

«Они же не против прививок. Они против сумасшествия вокруг коронавируса. Сам-то Гинцбург сначала что говорил? Один раз кольнулся его вакциной, и всё. Теперь другое лепечет. Завтра третье скажет, которое никак не вяжется с предыдущими его словами. Так что тогда у него у самого с образованием?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Часть людей считает, что Гинцбург от попыток закрыть всем вокруг рот перешёл в активное наступление и теперь банально оскорбляет врачей, имеющих отличное от него мнение.

«Никто столько не делает для антирекламы «Спутника V», сколько Гинцбург своими заявлениями. Откуда у него время на научную работу, если он всё время интервью даёт?! Вот его лучше бы проверить на наличие в голове научных основ», — считает Полина М.

Ряд пользователей указывает на то, что та манера, с которой Гинцбург вещает народу в последнее время, попросту недопустима, но российские власти как будто пытаются не замечать откровенно хамское поведение человека, от которого зависят жизни миллионов граждан страны.

«Показатель идиотизма! Сам хвалит свою вакцину, хвалится своим образованием… Еще ни один пациент психушки не сказал: «Да, я сумасшедший!» Они всё прокурорами представляются, академиками… Теперь вот и этот Гинцбургом представляться начал!» — предполагает Андрей М.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Про недостаток образования это Гинцбург, судя по всему, о себе любимом. А ещё у него явный недостаток совести», — считает Юрий В.

Нашлись и те, кто убеждены, что Гинцбург вселяет в население страны страх не только своим злобным поведением, но и тем, что его вакцина пока что не показала значительных позитивных изменений на фоне пандемии коронавируса.

«А он со своим образованием объяснил возросшее количество заболевших и смертей после полугода вакцинации и почти 50% вакцинированных? Думаю, нет. Но при этом он пытается всё свалить на здоровых невакцинированных. Пока он не докажет эффективность своих методов, пускай засунет своё мнение куда подальше!» — указывает Maria K.

Напомним, 20 ноября директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости о том, что врачи, которые отговаривают людей от вакцинации, имеют низкий образовательный ценз и низкие моральные устои.