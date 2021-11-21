Известие о выросшем в пять раз за год миграционном оттоке населения в Алтайском крае разделило пользователей соцсетей на два лагеря: тех, кто винят в происходящем региональную власть, и тех, кто пеняет на мигрантов. Реакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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"Молодёжь валит в Москву и Питер. Кто постарше — на юга. Взамен уехавших Барнаул заполняется сельскими жителями края и прибывающими из Средней Азии. Но приток не компенсирует отток», — отметил в группе «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Михаил Юрьевич.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«А сколько азиатов въехало? В новостройках скоро славян не увидишь», — заметил Сергей Криворотов.

«Русские сваливают, гастарбайтеры приезжают», — подтверждает Денис Колесников.

«Куда мигрируют-то, за границу или на кладбище?» — иронизирует Елена Кудина.

«Те, кто хочет материально вырасти — уезжают, а те, кто уже добился финансовой независимости, едут жить на Алтай — и не только из российских регионов, но и из других стран», — считает Евгений Попов.

«Да какой уехали! Каждый день хоронят» — замечает Виктор Зотов в связи с рекордной смертности от COVID-19 в регионе.

«Вы зачем мигрантов завозите? У нас самим русским работы нет, а вы этих еще везете. Лукашенко, чтобы полякам напакостить, привез, и они их не пускают. А вы кому жизнь портить их привозите, самим себе?» — негодует Михаил Стуров в группе «Инцидент Барнаул» («Одноклассники»).

»Работа есть, но зарплаты мизерные, на которые прожить невозможно», — отмечает Татьяна Богданова.

«Уезжает в основном молодёжь. Да и семейные уезжают. В городе одни магазины, правильно сказали: заводов почти не осталось, а которые остались — там зарплаты низкие», — подтверждает Людмила Лучинкина.

«Валим все в моську! Освобождаем территорию для китайских товарищей. А если серьёзно, то дети не хотят здесь жить», — пишет «Гость» на сайте ИА «Амител».

»Недоступный детский спорт, низкий уровень медицины и образования, воздух с формальдегидом от старых автобусов, низкие зарплаты и слишком мало развивающегося производства», — отмечает другой участник дискуссии.

«Странно, но власти слабо реагируют на сей факт. Уезжают лучшие специалисты края!» — считает N.

«А власти плевать на убыль населения Алтайского края ! Её это вообще не заботит! А вот нам горько и обидно, что враньё и пустобрёхство стало нормой жизни здесь, нет стратегии развития края», — считает «Гость».

"Уезжают, и правильно делают. Гиблое тут место для молодёжи: ни работы, ни зарплаты и зима полгода», — соглашается Марина.

«Даже узбеки уезжают. Приезжают такие тёмные, но даже они понимают, что в Алтайском крае едва ли не самые низкие зарплаты в стране», — поделился наблюдением читатель.

Напомним, ранее о том, что если в 2020 году из Алтайского края уехали 22 328 жителей, то за девять месяцев 2021 года этот показатель вырос до 23 565, известил Алтайкрайстат.

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