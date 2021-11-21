Информация, согласно которой президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«У Макрона, что, много свободного времени? Пускай займётся делом. Например, обратит своё внимание на внутренние проблемы Франции, коих огромное количество», — пишет Tatiana E.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление фигуры Макрона в ситуации вокруг миграционного кризиса на польско-белорусской границе не имеет никакого смысла, потому что это не проблема Франции.

«Ага. Только вот в самой Франции этих беженцев миллионы и они прибывают туда постоянно, причём далеко не из Белоруссии. Такие заявления Макрона могут с ним сыграть злую шутку», — предполагает Василий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что французскому президенту следовало бы заниматься своими проблемами и решать вопросы со своими мигрантами, не мешая другим странам.

«Смешно. Разве Лукашенко собирается запустить мигрантов во Францию? Эта страна тут каким местом-то? Это проблемы Польши и Германии, Париж тут вообще не пришей кобыле хвост, пускай своими проблемами занимается», — написал Ринат Г.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Макрон! Очнись! У тебя скоро свои выборы. Народ тебя поймет? Какое вам дело до Белоруссии? Жёлтые жилеты устраивают свои акции не потому, что Лукашенко себя как-то не так ведёт, а потому что ты себя неправильно ведёшь!» — обращает внимание Юра В.

Часть людей считает, что обвинение в сторону Лукашенко, который использует мигрантов в своих интересах, не выдерживает никакой критики, потому что само существование этих беженцев оказалось возможным из-за внешней политики западных стран.

«При чём здесь Лукашенко? Вот Европейский союз и Америка пусть отвечают за эмигрантов. Все адекватные люди на этой планете знают, кто развязывал войны, кто отмывали деньги на убийствах мирных жителей, кто сбрасывал бомбы. Неудивительно, что теперь толпы людей бегут от войны и нищеты на Запад», — отмечает Светлана К.

«Ну вот. Президент целой Франции, а недалеко от Зеленского ушёл. Низко и противно», — считает Kana O.

Gpk.gov.by Столкновения на белорусско-польской границе

Отдельные комментаторы отмечают, что Макрону не стоит давить на Белоруссию, потому что потом ему это очень сильно аукнется. Особенно если учитывать тот факт, что Минск теперь не в одиночестве, а с Российской Федерацией.

«Точно в это время предки Макрона купались в ныне белорусской Березине при бегстве из Москвы в 1812 году. Пусть зайдёт к Наполеону в своём Париже во Дворец инвалидов, он ему своим видом напомнит, историческую и склеротическую память освежит», — предлагает Виталий Ч.

Напомним, 19 ноября Елисейский дворец опубликовал коммюнике, согласно которому президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе.