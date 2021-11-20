Заявление главы Минобороны Белоруссии Виктора Хренина о том, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как подготовку к войне, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 20 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Готовность. НАТО

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"Пусть готовятся. Мы её не начнём, а они пусть готовятся! Но нарушат границу, просто ответим, надоело уже смотреть на их насмешки! Их выбор стать нам врагами! Россия всегда выступает за мир!» — указывает Артур Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое развитие событий может иметь место, потому что целью западных стран в настоящее время является подавление влияния Российской Федерации в мире, а также её союзников.

«НАТО и США нужна война! Они к этому и ведут всё! Всем миром хотят на Россию напасть, потому что она — это очень серьёзный геополитический конкурент! Они не могут одолеть нас политикой и экономикой, поэтому постараются сделать это через войну», — предполагает Таисия М.

Некоторые комментаторы отмечают, что война не начнётся, если на то не будет дана отмашка из Вашингтона. Поэтому, раз президенты России и США встретились и о чём-то там договорились, то ждать внезапных военных действий пока что не стоит.

«Хорош нагнетать. Какая к чёрту война? Все очень хорошо пытаются выполнять свои роли под чутким надзором хозяина из-за океана. Всё у всех под контролем, переживать попусту не стоит», — считает Сергей К.

President.gov.by Виктор Хренин

Часть людей считает, что страны НАТО способны лишь показательно бряцать своим оружием, но это совершенно не означает, что западные страны собираются буквально применить его против России.

«Да не будет НАТО воевать. Это просто бряцанье оружием. И Польша — обыкновенная шавка, сорвавшаяся с цепи и тявкающая из-за забора. В реальном противостоянии они себя не видят. Кто-то, может быть, и грезит об этом, но подобные люди — подавляющее меньшинство», — уверен Юрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство Белоруссии подвергает себя серьёзной опасности, оставаясь самостоятельной политической единицей на карте мира, да и к тому же в окружении крайне недружелюбных западных стран.

«Лукашенко хочет втянуть Россию в конфликт с Западом? Ага, только после того, как произойдёт воссоединение между нашими народами. Тогда Россия ответит на любые вызовы НАТО. А так уж извините, сами рассчитывайте на себя», — пишет Владислав Г.

Gpk.gov.by На белорусской границе

Отдельные комментаторы отмечают, что только союз России и Белоруссии способен остановить движение НАТО на Восток.

«А чего Лукашенко добивается, вставляя палки в колёса на пути объединения России и Белоруссии? Хочешь сам страной управлять? Тогда неси все риски. Чего к Москве-то с жалобами бегать? Возвращайтесь в большую семью и тогда никакие силы НАТО вам угрожать не смогут», — поделился своим мнением Валентин Г.

Напомним, 19 ноября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале военного ведомства, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как подготовку к войне.