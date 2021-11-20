Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о прекращении своей голодовки. Соответствующее заявление, как сообщает ИА Красная Весна, политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я согласился проехать… до госпиталя в Гори… и прекратить голодовку, как только меня туда поместят, но на самом деле я не собираюсь мириться с моим незаконным заключением и надеюсь, вы тоже не потерпите моего «пленения Путиным», — говорится в заявлении Саакашвили.

Новость обсудили в YouTube-канале «Наш», а также в телеграм-канале украинского издания Klymenko Time. Многие указали на то, что политик, судя по ранее размещенным видео из тюрьмы, по-настоящему не голодал. Иные также возмутились тем, что слишком много, по их мнению, внимания уделяется Саакашвили.

Facebook.com/moc.gov.ge Саакашвили скандалит с тюремщиками

«Власти Грузии приобрели себе дополнительный геморрой в лице симулянта и проходимца Саакашвили. Зато наши вполне довольны, что избавились. Где-то убыло, где-то прибыло… Баланс соблюден», — отреагировал Kyrortnik.

«Нельзя прекратить то, чего не было», — отметила Natalia.

«Мечта украинских пенсионеров голодать так, как «голодал» грузинский подкидыш», — пишет Vik.

«Он совсем, как я. После завтрака объявляет голодовку, а перед обедом заканчивает её», — шутит один из комментирующих.

«Лично я уже запутался в его началах и прекращениях голодовок», — добавил Дмитрий М.

«Один раз начал, раза три закончил», — отреагировал Сергей.

«Голодает в перерывах между завтраком, обедом и ужином», — иронизирует Павел Б.

«Неужели этот клоун кому-то всерьез интересен ещё? Он думал, что вернётся… с триумфом, а оказалось, что даже там он на*рен никому не нужен», — написал Magic Carpet.

«Ничего вы не понимаете. По грузинским обычаям, если нет шашлыка с хачапури и вином, то это и не ел, значит…» — с сарказмом добавил Gleb.

«Кому он нужен? Что вы носитесь с ним? Человек к тому же преступник. На нем кровь осетин и русских, погибших в 2008 году из-за грузинской агрессии», — написал Дмитрий Б.

«Все нормальные люди видели, как Михаил голодал. Здесь что, держат всех за дураков? Особенно «50 дней голодал», — смеется Вадим П.

Цитата из м/ф «Винни-Пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР Кажется, я уже начал худеть

«Чтоб я так жрал, как он голодал», — отреагировал Scoombry.

«Ничего страшного, некоторые всю жизнь живут недоедая, а он прям подвиг совершил — 50 дней не ел от пуза», — добавил Леонид А.

«Хоть приобрел человеческий облик, а то отъелся на сале и галушках. За 50 дней голодовки люди Богу душу отдают. Еще один народный артист», — пишет Владимир Х.

«Международный аферист и преступник», — написала Наталья Ш.

«Неужели кому-то ещё интересен это человек? Во все дырки залез, и отовсюду выгнали. Припёрся опять типа на Родину, которую предал, приняв украинское гражданство!» — подытожила Ирина С.

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