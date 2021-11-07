7 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 11:31 — REGNUM Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором объявивший голодовку бывший грузинский президент Михаил Саакашвили принимает пищу. Видео опубликовано на странице службы в Facebook.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Отмечается, что на видео запечатлен Саакашвили, который ест и пьет в разное время суток. На ролике видно, что политик находится в тюремном медпункте в окружении врачей.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook, на страницах издания «Страна.ua», а также на страницах украинского депутата Вадима Рабиновича и украинского журналиста Вячеслава Чечило (также в телеграм-канале журналиста). Многие усмотрели в публикации указанной видеозаписи повод для иронии.

«Голодовка голодовкой, а обед по расписанию!» — иронизирует Олег Х.

«Изголодался бедненький. А вы все злюки и ничё не понимаете. Вот», — пишет Сергей Вячеславович.

«Конечно, ест. Просто выбраться из тюрьмы хочет. Не рассчитал», — добавила Надежда Г.

«За всё, что этот реформатор натворил в Грузии, сидеть ему долго! Голод не тетка, будет баланду есть! Довел грузинский народ до нищеты — вот они жили впроголодь!» — написала Inna P.

«А что были дураки, которые верили, что он голодает?» — поинтересовалась Татьяна Л.

«Пусть ест. Правда, жаль его, что занимается подобными авантюрами. Как какой-то юный баклан», — смеется Александр К.

«Приятного аппетита, Михо. Не кашляй», — отреагировал Sergey A.

«Ну хоть не галстуки ест, и то хорошо», — пишет Виталий Д.

«Разве можно этим его паству убедить в лицемерии и лжи политического клоуна? Нет…» — добавил Виталий Х.

«На пюрешке [экс-депутат Рады Надежда] Савченко такой кардан отъела на голодовке, да и [украинский режиссер Олег] Сенцов полгода «голодал» на нём же. Мишико же пюрешку полирует свежим и свежевыжатым натуральным соком… страдалец», — иронизирует Алексей Н.

«А (компот, зачеркнуть) галстук?» — смеется Olexander B.

«Савченко тоже голодала, а вернулась +20», — смеется Руслан П.

«Он уничтожает вражеские запасы», — иронизирует Sergej K.

«Других «борцов с режимом» у нас для вас нет», — добавил Андрей Г.

«Голодает он как грузинский оппозиционный политик, а пюрешку топчет уже как украинский глава совета реформ. Зачем вы тень на плетень наводите? Всё же ясно», — с сарказмом отметил «Кот Котофеевич».

«Пытки пюрешками продолжались целый месяц», — смеется Дмитрий Д.

«В такой камере можно прожить всю жизнь», — пишет Николай Г.

«Хоть бы для приличия его похудевшего выложили», — добавил S Maxim.

«Я бы в такой тюрьме сам жил», — отреагировал xdkn.

«Голодаю, как умею…» — написал Геннадий.

«Может, его пытали. Сказали, пока всё не съешь, во двор не пойдёшь», — иронизирует Ольга М.

«Брехня всё это! Это вообще не он! Он же при смерти! А тут сидит довольно упитанный кабанчик и что-то энергично и с удовольствием поглощает… Не, не он это», — не без сарказма подытожила Agrofena Ivanovna.

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