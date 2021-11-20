Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США договорился наращивать оборонный потенциал страны, оборонное ведомство которой он возглавляет. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Проведены переговоры по ситуации на границах нашего государства, по итогам которых пришли к согласию о наращивании оборонного потенциала Украины в рамках августовских договоренностей 2021 года о стратегической обороне относительно реформы в оборонном секторе», — сообщает источник.

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Сообщение пресс-службы украинского оборонного ведомства обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time и «Инсайдер UA». Многие указали на то, что США предпринимают попытки втянуть Украину в войну и один из подобных шагов — договоренность о наращивании «оборонного потенциала» Украины. С другой стороны, комментирующие указали на то, что в «самый ответственный» момент на помощь США рассчитывать не стоит. Другие добавили, что, скорее всего, Киев и далее будет получать списанное вооружение и военную технику — и таким образом будет «усилен оборонный потенциал» страны.

President.gov.ua Алексей Резников

«Вот что за натура такая у этих потомков плантаторов, каторжан, авантюристов. Постоянно воевать на чужих территориях и необязательно своими руками», — отреагировал Виктор.

«Ну, теперь война до последнего украинца. Сидели бы лучше на своем континенте и мексиканцами занимались. Ну, на крайняк Латинской Америкой, Венесуэлой, например. Хотя венесуэльцы амеровскую революцию гидности (достоинства, по аналогии с украинским «майданом». — О. П.) в своей стране придушили. Гуайдо тихо плачет в сторонке и пишет мемуары, наверное», — добавила Лариса.

«Зелёная команда будет сидеть в теплых кабинетах, а погибать будет простой народ. Сволочи», — не выдержала Марина С.

«Грузии они тоже так помогали», — добавил Sergei E.

«Украину силой тянут на войну», — пишет Евгений.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Весь этот движ очень настораживает», — отреагировала Елена Х.

«Второй Афган готовят!!!» — написал Bam.

«Резиновыми лодками и… джавелинами рабов будут радовать?» — недоумевает Игорь.

«Это типа возьмут кредит у США и купят б/у военную технику», — интерпретировал договоренность Дмитрий Т.

«В случае открытого нападения никто ничем нам помогать не будет. Ладно, максимум таки дадут оружейку. Зачем постоянно лить вот это вот дерьмо лживое людям в уши — … [непонятно]», — написала Anna.

«Афгану помогли сильно», — с сарказму подытожил Mak Sim.

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