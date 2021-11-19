19 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае, если Германия откажется от размещения на своей территории ядерного оружия США, оно может оказаться в Восточной Европе.

Мирослава Романенко, , 20:47 — REGNUM В случае, если Германия откажется от размещения на своей территории ядерного оружия США, оно может оказаться в Восточной Европе. Об этом 19 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

Йенс Столтенберг (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

«Конечно, Германия должна решать, будет ли (размещено иностранное) ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — добавил генсек НАТО.

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Заявление Столтенберга обсудили в социальной сети Facebook на страницах здания «ШарийNET» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»), а также на странице канала 112.ua и на телеграм-канале Klimenko Time. Многие указали на то, что у подобных заявлений могут быть печальные последствия.

«Как же НАТО колбасит после того, как Россия 15 ноября провела успешное испытание нового оружия и сбила спутник, тем самым «обнулила» всю группировку спутников США…» — написал Олег Валентинович.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

«РФ разместит ракеты на Кубе и в Венесуэле. И что дальше? Кому все это нужно?..» — спросил Иван Д.

«А потом снова начнется скулёж про войска на границе?» — недоумевает Леонид К.

«Какая «агрессивная» Россия! Что она себе позволяет!» — с сарказмом отреагировала Анна Ё.

«В Германии не дураки, знают куда ответка полетит. Амеры чужими руками на чужой территории хотят воевать с Россией, чтобы на их территорию ничего не запускали», — добавил Стас К.

«Хм-м… А интересно, как там дела у кубинских товарищей?» — не без иронии поинтересовался Николай Л.

«Отлично, будет повод зачистить всё проамериканское лобби в ЕС руками европейских граждан, недовольство достигнет 120%!» — считает Андрей Владимирович В.

«К этому уже давно всё идёт, после Горбачёва. Но всем может стать очень больно, т. к. добром это не кончится», — пишет Андрей В.

«Господи… верни людям разум… Ну не может человек при разуме такое говорить. И такое делать. Из-за этих нелюдей весь мир на лезвии бритвы…» — отреагировала Olga.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Т. е. мнение более восточных стран американцам неинтересно? Захотят разместят, захотят — передумают… [Зачем] у колоний спрашивать», — отреагировал Sergey B.

«Белые люди поставили в известность аборигенов о их печальной участи», — написала Olga.

«Значит он хочет объявить войну Третью мировую», — отреагировал Vovkad.

«Ещё остались вопросы: зачем… [американцы] нагнетают?» — поинтересовалась Татьяна Г.

«Их цель — война, бардак во всем мире. Только так американская промышленность погасит все государственные долги США. Но при условии, что война как можно дальше от берегов Америки будет. Поджечь Европу. Самый лучший сценарий для… [американцев]…» — подытожил Геннадий.

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