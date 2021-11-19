«Достаточно одного слова — Афганистан» — США обещают целостность Украины
Власти Соединенных Штатов обеспокоены увеличением численности российских войск на границе с Украиной. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. По словам американского политика, при необходимости США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины.
«В конце концов, мы разговариваем об этом с россиянами, напрямую говоря им о наших обеспокоенностях… Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказала она.
Заявление Квин обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Крокодил» и «Наглый». Многие вспомнили, как США уже «помогли», к примеру Грузии и Афганистану.
«Достаточно одного слова… Афганистан…» — отреагировал «а зачем».
«Мы все видели «американское обеспечение». Грузия, Афганистан и т. д.» — добавила Alisa Fox.
«Скорее выразят обеспокоенность… Ну или печеньки еще раздадут, но это не точно», — пишет Влад.
«Сейчас провокации на границе не хватает», — написал Виталий Николаевич.
«Нашей стране их обеспокоенность таким боком вылазит — мама, не горюй! С такими друзьями, как они, и врагов не надо», — отметила Соня.
«Введут новые санкции против России и запретят «Макдональдс» в «аннексированных» городах: Одессе, Киеве, Харькове», — иронизирует ММ.
«О себе побеспокойтесь! Китайцев позлите еще, получите сполна!» — пишет Chanterelle.
«Я так понимаю, что «необходимость» ещё не наступила», — смеется Alonso.
«Разговариваем об этом с россиянами, прямо говоря им о нашем беспокойстве…» — сказала Квин журналистам. Американцы все обеспечат своим беспокойством», — прокомментировал Aleks.
«Она имеет в виду той Украины, которая осталась без Крыма и Донбасса, выдыхайте», — добавил David Jones.
«Остается один немаловажный вопрос. А в границах какого года они сохранят целостность??? Если в границах при Богдане Хмельницком, то печально…» — пишет Aleksandr S.
«Грузинам тоже обещали подобное», — написал Иван С.
«Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия… Что-то мне не нравится этот список», — отреагировал Aleksandr.
«Это они так готовят почву для того, чтобы «сдать» Донбасс», — отметил Олег.
«Там же белым по черному написано: «В случае необходимости»! И «необходимости» не Украины, а США!» — добавил Павел Х.
«Зеклоун на грани краха. Ему нужна маленькая победоносная война. Но Зеклоун не понимает, что Запад не будет затевать войну с Россией из-за Украины. Пусть Зеклоун вспомнит 2008 год и Грузию», — отреагировал Владимир Б.
«Никто Крым не сдавал, майдан дал ему право выбора, и Крым выбрал Россию», — подчеркнул Александр.
«РФ — это не Ирак и не Югославия, бомбить «стелсами» и В52… (Boeing B-52 — О. П.) города не выйдет, а «хозяева мира» пока не оккупировали Луну, чтобы несдохнуть вместе со своими деньгами, поэтому слова посла — это треп для идиотов», — добавил Oleg O.
«Крым никто не сдавал, Крым вернулся домой! Чем раньше вы это поймете, тем проще вам будет жить в Южном федеральном округе со столицей в Киеве», — подытожил Igor S.
Читайте также: «Хочет объявить Третью мировую войну?» — соцсети о заявлении генсека НАТО