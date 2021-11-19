Резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в 2024 году была внесена в палату представителей Конгресса США. Об этом сказано в распространённом 18 ноября пресс-релизе Конгресса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Предложение внесли на рассмотрение конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон. По мнению политиков, поправки в Конституцию России были внесены в 2020 году незаконно, поэтому попытки президента РФ Путина остаться у власти после выборов 2024 года следует считать незаконными и нелегитимными со стороны США.

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Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «ШарийNET», а также читатели телеграм-канала 112.ua. Многие критически оценили предложение конгрессменов США.

«А если Путин не признает их конгрессменами?» — отреагировал Александр Ф.

«То есть им… [безразлично] что народ за это (изменения в Конституцию РФ — О. П.) проголосовал. Такая демократия по-американски», — добавила Екатерина Г.

«Прав был Задорнов в отношении американцев», — пишет Александр Л.

«Если Путин до этого еще раздумывал, баллотироваться ли ему на следующий срок или нет, то теперь просто обязан баллотироваться!» — считает Наталья Ш.

«Кем они себя возомнили? Прям супернация… везде свой нос суют», — возмутилась Галина Ш.

«Решать вопросы будете с Навальным?» — с сарказмом поинтересовался Алексей К.

«Встречное предложение: считать 50, или сколько их там, штатов отдельными государствами и вести переговоры только с президентом каждого», — написал Vitaliy A.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«А что? Разве в 2024-м США еще будут существовать?» — иронизирует Александр Г.

«Как Путина боятся, значит, всё правильно делает», — отреагировала Светлана С.

«Что-то маразм стал крепчать повсюду», — отреагировала Alexandra M.

«Что эта английская колония о себе возомнила?» — спросил Ed Michel.

«Какая хорошая реклама для Путина. Значит будет ВВ (Владимир Владимирович — О. П.) президентом», — отметила Helena I.

«Можно подумать, что россияне будут с ними советоваться. Со своим длинным носом нечего делать в чужом монастыре…» — отреагировала Наталья С.

«Так он в президенты Штатов вроде и не собирался», — смеется Антон Сергеевич К.

«Надоели они, а главное — кто. Скажите, а что это такое, двадцать лет воевать с бородачами в банных тапках и позорно им проиграть», — отреагировал Николай С.

«Конгресс, ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии…» — пошутил Valdis P.

(сс) Erik Drost Капитолий

«Вот что значит без ответа на оскорбления, такого при СССР они себе не могли позволить», — добавил Boris M

«Им бы переживать, чтобы США к 2024-му ещё были на карте», — отметила Елена С.

«Всё-таки Путин решил баллотироваться в президенты США. А мог бы ещё в России поработать», — с сарказмом написал Сергей Г.

«Любая страна после выборов президента должна спрашивать ещё и признание американского Конгресса, так, что ли?» — не без сарказма поинтересовался Станислав А.

«Чего шифроваться-то? Так бы и написали: не соответствует законам США и мешает интересам США», — пишет Анна Ё.

«Ну до 2024 года кое-кому дожить бы нужно умудриться, не начав ракетами швыряться. А если без шуток, то какую классную рекламу делают ВВП (Владимиру Владимировичу Путину — О. П.) все эти «сдерживатели агрессора», то без сомнения ВВП снова президентом будет», — отреагировал Владимир Ш.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Предлагаю Думе не признавать Конгресс США», — добавил Сергей В.

«Обычная русофобия», — считает Простой.

«Пусть наведут порядки у себя. По-моему, Путину начхать на их мнение», — отреагировала Vera.

«Это на Украине… америкосы командуют нашей страной, в России народ выбирает президента по его делам, для своей страны», — подытожила Eva Gor.

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