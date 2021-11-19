Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его победы на выборах в 2024 году была внесена в палату представителей Конгресса США. Об этом сказано в распространённом 18 ноября пресс-релизе Конгресса.

Конгресс США

Предложение внесли на рассмотрение конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон. По мнению политиков, поправки в Конституцию России были внесены в 2020 году незаконно, поэтому попытки президента РФ Путина остаться у власти после выборов 2024 года следует считать незаконными и нелегитимными со стороны США. При этом уточняется, что резолюция будет носить рекомендательный характер.

При этом сам президент России до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году. По словам российского лидера, все разговоры на данную тему могут дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмены подвергли критике «слабую политику» президента США Джозефа Байдена в отношении России.

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