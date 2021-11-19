Информация, согласно которой выходцы из стран Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусско-польской границе, просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, потому что напуганы предстоящими заморозками, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«Вот и отлично. Руки-ноги есть, выделить им землю, пусть выращивают картошку-капусту. Хорошая проверка на вшивость. Выяснится, бегут ли они за пособиями или же всё-таки от невыносимой жизни», — пишет Катюша Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что нелегалов можно оставить в Белоруссии только на том условии, что во время пребывания они будут трудиться и зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.

«Я предлагаю этих нелегалов сразу к работе приставить, чтобы пользу приносили, либо же сразу на Родину отправить. Нельзя допустить того, чтобы они в Белоруссии годами сидели и существовали за счёт граждан республики», — написал Олег Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что мигранты бегут в Европу не с целью работать там и зарабатывать деньги на жизнь, а для того, чтобы получить пособия по безработице. Поэтому не стоит ждать от них стремления осесть в Белоруссии и трудиться, пишут граждане.

«Так они работать-то не собираются. Их надо в Польшу тайной тропой провести, и пулемёт потом поставить на этом месте, чтобы назад не вернулись», — советует Дмитрий Т.

Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna) Беженцы на белорусско-польской границе

Часть людей считает, что белорусские граждане не обязаны содержать нелегальных мигрантов на своей территории.

«Да? А что они здесь будут делать? Здесь они говорят, что им плохо и всё дорого. У них один план — через Белоруссию перебраться в Европу. А граждане Белоруссии теперь на них будут сейчас работать, чтобы здесь их содержание оплачивать? Это не Европа, так тут дела не делаются», — отмечает Тамара Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что на территории Белоруссии беженцы могут рассчитывать на достаточно тёплый приём, особенно если сравнивать с тем, что предлагает мигрантам Польша.

«Они хотят остаться в спеццентре, где тепло и военные кашу варят, продуктовые пакеты раздают. Даже обменник открыли и торговые лавки привезли. Вот это комфорт!» — указывает Тамара С.

Нашлись и те, кто убеждены, что мигранты стали разменной монетой в политике между Белоруссией и Европой, и они ещё могут пригодиться, поэтому Минск пока не спешит отправлять нелегалов на Родину.

«Так они и спланировали свой «поход» в Европу как раз под заморозки. У них всё идёт по плану. Они тянут время, лишь бы остаться на побольше здесь и всё-таки перебраться в Европу», — предполагает Elena S.

gpk.gov.by Беженцы в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии недалеко от границы

«Мне кажется, эти мигранты исчезнут только тогда, когда Европа выполнит требования, поставленные перед ней Лукашенко. Если процесс затянется, то мигранты вдруг внезапно вновь решат штурмовать польскую границу», — поделился своим мнением Григорий У.

Напомним, 18 ноября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому выходцы из стран Ближнего Востока, оказавшиеся на белорусско-польской границе, просят рассмотреть возможность остаться в Белоруссии, потому что напуганы предстоящими заморозками.