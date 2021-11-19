В бюджет Украины на 2022 год следует заложить около 17 млрд гривен на обустройство государственной границы с Россией и Белоруссией. Об этом украинский министр внутренних дел Денис Монастырский заявил 19 ноября в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

Илья Репин. Украинка у плетня (фрагмент). 1876

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также заявление главы МВД Украины обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие указали на то, что неизвестно, какая часть из требуемой суммы пойдет на строительство «стены» на границе, а какая — осядет в карманах нечестных чиновников. Иные отметили, что лучше бы указанные средства были бы затрачены на восстановление заводов и фабрик, создание рабочих мест, на социальные выплаты населению, а также на кислород, который так необходим больницам, в которых лечат больных COVID-19.

«Итак. Пограничники ещё в прошлом году сообщали, что на завершение проекта «стена» на границе России и Украины нужно 4,5 миллиарда гривен. В понедельник [15 ноября] МВД заявляет, что такую же стену, но за 7 миллиардов построят на границе с Беларусью. А сегодня министр Монастырский просит Раду дать ему 17 миллиардов на эти два проекта. Простая математика — кому в карман упадут 5,5 миллиарда гривен?» — не без иронии задался вопросом автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

«Ой как кушать хочется, что переночевать негде…» — смеется Павел С.

«Воруют намного больше, чем даже [бывший премьер-министр УкраиныАрсений] Яценюк (автор проекта строительства «стены» на границе с Россией — М. Р.)», — добавила Ольга Петровна А.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Арсений Яценюк

«А почему бы эти деньги не пустить на восстановление заводов и фабрик? Слабо людям дать работу, и потом страна заживёт», — написала Люда С.

«Я никого не оправдываю, но стоимость металла за последние 1,5 года выросла в Украине от 2 до 2,5 раза!!! Поэтому ясно, как там все построено и на чем держится, но все же оправдание в стоимости материалов тоже есть, хотя сам проект — бред бредовый!!!» — отреагировал Leonid B.

«По миллиарду в МВД, офис президента и по офшорам средней линии чиновников и стройкомпании и 0,5 миллиарда Яценюку как автору идеи и идейному вдохновителю», — шутит Арсентий.

«И ведь выделят же…» — написала Соня.

«И это они ещё не пересматривали проектную документацию в результате корректировки с учётом особенностей местности…» — с сарказмом приметил Kotik.

«У «зелёных слуг» (депутатов партии «Слуга народа» — М. Р.) проснулся зверский аппетит!!!» — смеется Nikolai T.

«Зачем строить больницы? Зачем оказывать помощь нуждающимся и повышать пенсии и стипендии? Для таких дел денег нет! А вот заборчик поставить — это главное! Дебилы!» — не выдержала Амина Д.

«На ЗП денег нет, на выплаты фермерам на поддержку КРС (крупного рогатого скота — М. Р.) — нет, нет денег и на кислород. Ну будет стена стена?! В XXI веке», — отреагировал Сергей.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

«Инфляция же… Через неделю 70 будет, так что резче выделяйте», — смеется baz.

«То есть нормально общаться мы уже ни с кем не можем? Только через дырку в заборе? Ой, простите — через стену? Тогда стройте каменную, высотой 5 метров, с колючей проволокой сверху, и ток ещё пустите… Вот тогда точно заживём и, может,огурцы свои начнём выращивать! Сил нет это безобразие видеть. Пенсионеру — 2500 гривен (около 6900 рублей — М. Р.), газ — по 40 гривен (около 110 рублей — М. Р.), социалка — на нуле, а в забор вбухают весь бюджет страны…» — пишет Соня.

«Такое впечатление, что их вообще не волнует ничего и мнение народа — ничто. Живут, твари, за наш счёт и тратят наши деньги на свои зелёные развлечения. Новый Майдан не за горами», — подытожила Татьяна.

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