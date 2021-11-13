13 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского о том, что украинская сторона в 2022 году намерена провести «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией.

Мирослава Романенко, , 13:26 — REGNUM Украина в 2022 году намерена провести «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией, заявил 12 ноября украинский министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телеканала «Украина».

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, этим вопросом будет заниматься его ведомство. Монастырский отметил, что возглавляемое им ведомство должно создать «настоящий рубеж государства».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Страна.UA» и канала «Первый независимый», а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Заявление министра МВД также оценили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что, если и нужно от кого-то отгородиться стеной, так это от украинской власти. Иные также отметили, что на Украине строительство подобных сооружений сопровождается коррупцией, кроме того, как добавили многие, лучше было бы строить школы, больницы, дороги, а также другие объекты инфраструктуры.

Граница stephenwd4h0

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«Фуф! Ну наконец стало понятно, для чего с «батькой» пос!!! Это сколько же можно украсть с тысячекилометровой стены! А мы говорим они не стратеги, они тупые…» — иронизирует Lidiya K.

«Сколько можно тырить деньги из бюджета?» — возмутилась Наталия К.

«Я бы другую стену построил. Отгородить всех этих «строителей светлого будущего» от народа подальше», — добавил Dima Avd.

«В стране ковид бушует, а они деньги на стену тратят. Вот дебилы…» — не выдержал Сергей Сергеевич.

«Просто со стены этичнее украсть, чем со школы. Со школы совестно…» — пишет Павел Г.

«У этих совести — полные карманы», — ответил Павлу Г. Юрий С.

«Шо, понравилось, как Яценюк деньги тырил. Тоже хочется? Мозги повернуты только на то, где бы денежек урвать», — написала Ирина С.

«Дороги все видят, а стену — никто. Там будут красть, как никогда», — считает Влад Л.

«Стена им не поможет, даже если построят китайскую», — считает Евгений К.

«Нельзя как-то сузить объект? Банковую (офис президента Украины — М.Р.), к примеру, сначала обнести большим забором. Пусть пока постоит такой опытный образец», — написала Ольга Б.

«Маразм продолжается… И нет ему конца…» — посетовала Лариса Г.

«Молодцы, стена — это на данный момент самое главное. Ни заводы, ни предприятия, фабрики — это как раз не надо, а вот разделяй и властвуй — это то, что надо!» — с сарказмом написал Валерий И.

«Есть предложение отгородиться вообще нафиг от всех и жить в своём маленьком мирке», — смеется Олеся Ш.

«Так бездарно распоряжаться народными деньгами и не нести за это ответственность можно продолжать и дальше с нашего молчаливого согласия», — добавила Irina R.

«К сожалению, каждый вновь пришедший министр ну просто обязан заработать один млрд. Поэтому будем строить стену очередную. Браво — победа!!!» — иронизирует Катя А.

«Уже Яценюк построил на границе с Россией! И в результате вилла на Майями!.. Монастырский тоже хочет виллу там же?..» — поинтересовалась Людмила В.

«Чтобы весь мир поверил, что Украина — богатейшая страна, а не какая-нибудь побирушка, то стену надо строить из мрамора, желательно каррарского. Вот уж здесь карманы набьют все желающие, стоящие у кормушки», — шутит Ольга Б.

«Идея здравая, а то ведь скоро украинцы с отмороженными дупами («дупа» — в переводе с украинского языка «задница» — М. Р.) скоро массово побегут по соседям», — добавил один из комментирующих.

«Подольский мост не могут 30 лет построить, на мост Патона мэр [Виталий Кличко] молится «чтобы не развалился», последняя станция метро была открыта еще при «кровавом» Януковиче и так далее… Сказочный министр», — отреагировал Oleklsii B.

«Снова воровать будут по-крупному», — подытожил Vladik S.

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