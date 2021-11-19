Президент Болгарии Румен Радев в своём выступлении упомянул российский Крым, чем возмутил власти Украины. Из-за этого болгарского посла вызвали в украинский МИД, говорится в опубликованном 19 ноября сообщении ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления», — заявили в Киеве.

Читайте также: Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за слов Радева о Крыме

Заявление болгарского лидера, который в ходе дебатов со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым на уточняющий вопрос «чей Крым?» ответил, что полуостров российский, обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие выразили недоверие в адрес болгарской элиты, признав то, что официальный Киев будет недоволен словами болгарского лидера о российском Крыме.

«Опять зрада», — отреагировала Наташа В.

«Болгары уже не раз доказали, что «держат нос по ветру». Доверять им нужно с осторожностью…» — отметила Виктория В.

«Я надеюсь, до войны Болгарии и Украины дело не дойдёт? А то два фронта Незалежная не потянет…» — с сарказмом добавил Anton K.

«Сейчас его поправят из обкома, запоёт по-другому!» — отреагировал Александр К.

«Болгарская элита столько раз предавала Россию, что на их признание — на*рать…» — пишет Александр П.

Kremlin.ru Президент Болгарии Румен Радев

«Это когда он узнал, сколько заработают на газовом трубопроводе турки и сербы», — иронизирует Edvard C.

«Крым был, есть и будет российским!» — написал Анатолий В.

«Это до какой же степени надо быть идиотом, чтобы не признавать очевидное?..» — не отметил Владимир К.

«Похолодало, посмотрим, что скажет к лету», — пишет Vitaliy A.

«К какому лету, какого года, поподробнее. Болгария подписала выгодный контракт с Газпромом, с отоплением у нее всё хорошо на ближайшие 15 лет», — возразил ему Сережа Г.

«России ни жарко, ни холодно от таких заявлений, а вот Украине будет обидно, и мы все это скоро увидим», — написал Игорь Ш.

«Да… [все равно]… Я в Крыму живу, а он российский по факту и без сомнения. Здесь уже дети в школу пошли, которые родились под флагом РФ», — добавил Владимир Ш.

«Пусть официально признают!» — призвал Иван Л.

«Вся эта тема с «чей Крым?» напоминает неудачный брак: в паспорте она моя жена, но живёт она с другим мужиком 7 лет…» — отреагировал Дмитрий Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Крым наш!»

«Значит, ждём прихода демократии. Майдан, внеочередные выборы, протесты…» — задумалась Лилия К.

«Он на двух стульях посидел», — подытожила Мария Т.

Читайте также: «Противно смотреть на эти виляния!» — в Белоруссии назвали Крым российским