11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея о том, что Крым «является сейчас российской территорией».

Оксана Переможенко, , 11:15 — REGNUM Крым «является сейчас российской территорией». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 10 ноября заявил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал он.

Читайте также: Глава МИД Белоруссии назвал Крым частью РФ, Киев недоволен

Заявление белорусского министра иностранных дел, согласно утверждению пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, вредит отношениям Киева и Минска. О чем украинский чиновник заявил 10 ноября.

Читайте также: В парламенте Белоруссии заявили, что Минск давно признал Крым частью России

Заявление министра иностранных дел Белоруссии обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил», Klymenko Time и VESTI. Также новость обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальной сети Facebook. Многие из комментирующих напомнили об одном обстоятельстве — закупке Украиной электроэнергии у Белоруссии. Иные также указали на то, что заявление Макея выглядело в духе белорусской политики «многвоекторности».

Владимир Макей МИД РФ

«Надо отказываться от покупки электроэнергии [у Белоруссии]», — смеется Сергей С.

«Скользкий тип», — отреагировал Константин.

«Щас [на Украине] выразят ноту и протест… объявят санкции и тут же потребуют увеличить поставку электричества, газа и угля из России и Белоруссии. Шизоиды», — не выдержал Neragul.

«Теперь не будем покупать у Беларуси электроэнергию?» — поинтересовался SkulL.

«Подкралась зрада (интернет-мем, обозначающий неудачи в украинской политике — О. П.) откуда не ждали…» — добавил Евгений.

«Как неожиданно-то!» — с сарказмом пишет KeS.

«О-о… Так теперь белорусская электроэнергия «вонючая». Как же ее можно покупать? Вражеская…» — иронизирует Olga.

«Уже скоро будет проще пересчитать тех, кто ещё верит, что Крым украинский», — пишет Денис.

«Одна зрада кругом», — шутит Ирина И.

«А вот тут… [конец] пришел… [ожидаемый]. Правильно сказал, хоть и жалко, что Крым уже не наш… но крымчане сами захотели, и это их выбор… Мы ж захотели сделать госпереворот, войну на Донбассе, тарифы космос, ездить на заработки… Вот и получаем…» — отметил Konstantin.

«Самое время отказаться от белорусского электричества», — смеется Влад В.

Электроэнергия Kate Ter Haar

«Беременность длилась семь лет. Отошли воды, начались схватки. Неужели всё-таки родят? Или Батька прикажет продлить беременность и пока не рожать?» — задумался Jurij O.

«Может, не надо было в угоду дядюшке Сэму ссориться с батькой?» — в свою очередь спросил Ринат Б.

«И шо остаётся делать Украине? Вякать нельзя, а то свет отключат!» — иронизирует Milana M.

«Мне как беларусу противно смотреть на эти виляния. Я прекрасно понимаю, что политика — это грязное дело, но здесь грязь на уровне детского сада. Все видят эту «*раную многовекторность», и все видят, что ничего не получается. Стыд и срам», — добавил George C.

«Хитросделанный, как и усатый», — резюмировала Лилия А.

«Совершенно не понимаю негодования нашего МИДа по поводу того, что какой-то белорусский чиновник назвал Крым российским. Вот наш МИД признаёт белорусского чиновника при президенте Лукашенко? Нет. Зеленский самого Лукашенко признаёт? Нет. Так чего ныть? Идём и у Тихановской спрашиваем, чей Крым, она-то знает ответ (но это не точно). Или уже не идём к Свете? Ну зачем государству Украина мнение о Крыме непризнанного Украиной же президента?..» — с сарказмом подметил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Максим Назаров.

Читайте также: Какой восторг! Действительно ли Белоруссия признала Крым частью России?