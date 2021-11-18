Информация, согласно которой Евросоюз выделил нелегальным мигрантам на границе Польши и Белоруссии €700 тысяч, из которых 200 тысяч будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 19 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Эти деньги, как вода — утекут в никуда», — считает Тамара Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что таким образом Европейский союз хочет тянуть время, чтобы мигранты в конец концов по какой-либо причине покинули белорусско-польскую границу, отказавшись от идеи попасть в ЕС.

«Это откупная Европейского союза от толерантности и гостеприимства? Что-то невелика ценность идеалов. А как красиво всё начиналось. Казалось, что ворота были без амбарного замка», — пишет Marina A.

Некоторые комментаторы отмечают, что гуманитарная помощь может быть применена только лишь на территории Белоруссии, где и находятся эти самые мигранты, в то время как в Польше нелегалов будут ждать лишь слезоточивый газ и дубинки польских пограничников.

«Мигранты находятся на земле Белоруссии, а деньги (большую часть) отдают Польше. Похоже, что пойдут эти средства на гуманитарный слезоточивый газ и гуманитарную химическую воду для брандспойтов», — предполагает Роберт П.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Часть людей считает, что беженцы не перестанут стремиться в Европу, пока та предоставляет, по их меркам, огромные блага просто так, исходя из того, что человек приехал из региона, охваченного теми или иными тягостями.

«Птицы прилетают туда, где есть кормовая база? Не будет еды — не будет мигрантов. Не будет Германия платить беженцам пособия — не будет там эпидемии беженцев. Исключат закон о беженцах в Евросоюзе — исчезнет проблема. Решается-то всё на раз-два, но кому-то такое положение дел очень выгодно», — заметил Виктор Д.

Ряд пользователей указывает на то, что торги между Белоруссией и Европой продолжаются, и Минск пока что одерживает победу за победой.

«Батька добился своего: и овцы целы, и волки сыты. Ко всему прочему сумел показать истинное лицо европейцев, которые применяют двойные стандарты по одному и тому же вопросу. А проявление жестокости польской стороны по отношению к мигрантам заслуживает особого рассмотрения мирового сообщества», — поделился своим мнением Sharafuddin A.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Нашлись и те, кто убеждены, что европейским странам следовало бы перестать создавать источники, откуда бегут мигранты, и сделать так, чтобы уже существующие очаги напряжённости восстанавливались, а иноземцам не приходила бы в будущем идея о том, чтобы бежать со своей родины.

«Офигеть просто! А почему бы на эти деньги не построить заводы в их стране, откуда бегут толпы беженцев? Почему не создать рабочие места, посадить деревья, дать в руки инструменты и семена? Нет! Это европейцам невыгодно! Вдруг эта страна станет процветать?! Легче управлять нищими. Но вот каким боком всё для Европы выходит, они создают бомжатник у себя в Евросоюзе», — отмечает Татьяна М.

Напомним, 17 ноября Еврокомиссия распространила заявление, согласно которому Евросоюз выделил нелегальным мигрантам на границе Польши и Белоруссии €700 тыс., из которых 200 тыс. будут распределены через белорусское отделение Международного Красного Креста.