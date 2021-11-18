«Пока хозяин не рявкнет» — Польша не признаёт договор Берлина с Минском
Информацию, согласно которой президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без её участия, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
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"А зачем полякам какие-то коридоры открывать? Если немцам так нужны эти мигранты на своей территории, пусть и придумывают способы их доставки. Хоть самолётами, хоть пароходами», — указывает Геннадий К.
Многие пользователи пришли к выводу, что тяга Польши к самостоятельности явным образом противоречит её нахождению в составе Европейского союза, а с военной точки зрения её армия находится под полным контролем НАТО.
«Суверенное государство? А базы НАТО на территории Польши откуда? Не мешают суверенитету? А что польский контингент делал в Ираке? Сам туда попал? С одной стороны, поляков понять можно, с другой стороны — а не сами ли они поучаствовали в том, что теперь им же прилетело бумерангом?» — задаётся вопросом Михаил А.
«Это Польша-то по, словам Дуды, суверенное государство? В Европейском союзе не существует как таковых суверенных государств. Как за них решат, так и будет», — напоминает Александр Д.
Некоторые комментаторы отмечают, что несмотря на недовольство Польши, рано или поздно ей придётся поступиться своими интересами ради Германии или Соединённых Штатов.
«Польша настолько же суверенная страна, насколько и Украина — пока хозяин не рявкнет, будет выкаблучиваться», — отмечает пользователь под псевдонимом «Злой Матроскин».
Часть людей считает, что Польша всё чаще оказывается в центре политических скандалов внутри Евросоюза, а это значит, что она вызывает стойкое неприятие среди тех членов Союза, которые привыкли к покладистым членам, не заявляющим о своих интересах.
«Если Польша хочет сохранить своё членство в Евросоюзе, то придётся выполнять требования центра. Варшава и так уже получила нагоняй за борьбу с абортами и прочее, поэтому недалёк тот час, когда Польша окажется костью в горле, которую необходимо выплюнуть», — предполагает Валентин С.
Ряд пользователей указывает на то, что Польша уже не представляет большого веса в международной политике и не способна оказать серьёзное давление на Белоруссию или Россию. В связи с этим маловероятно, что её мнение вообще когда-нибудь будут учитывать в Евросоюзе, пишут граждане.
«У поляков украли тему для торговли и спекуляций. Так они и не поняли, что их время ушло, и они уже не могут больше торговаться. Нет у них тем для разговора, и денег для них уже нет, поэтому с Варшавой больше никто не церемонится», — заметил Сергей Д.
Напомним, 17 ноября издание Rzecz Pospolita опубликовало информацию, согласно которой президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без её участия. Он также отметил, что Польша — «суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно» подобные вопросы.