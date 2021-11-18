Информацию, согласно которой президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без её участия, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Орловский. Польский крылатый гусар в латах. 1810

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"А зачем полякам какие-то коридоры открывать? Если немцам так нужны эти мигранты на своей территории, пусть и придумывают способы их доставки. Хоть самолётами, хоть пароходами», — указывает Геннадий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что тяга Польши к самостоятельности явным образом противоречит её нахождению в составе Европейского союза, а с военной точки зрения её армия находится под полным контролем НАТО.

President.pl Анджей Дуда

«Суверенное государство? А базы НАТО на территории Польши откуда? Не мешают суверенитету? А что польский контингент делал в Ираке? Сам туда попал? С одной стороны, поляков понять можно, с другой стороны — а не сами ли они поучаствовали в том, что теперь им же прилетело бумерангом?» — задаётся вопросом Михаил А.

«Это Польша-то по, словам Дуды, суверенное государство? В Европейском союзе не существует как таковых суверенных государств. Как за них решат, так и будет», — напоминает Александр Д.

Кукрыниксы. НАТО

Некоторые комментаторы отмечают, что несмотря на недовольство Польши, рано или поздно ей придётся поступиться своими интересами ради Германии или Соединённых Штатов.

«Польша настолько же суверенная страна, насколько и Украина — пока хозяин не рявкнет, будет выкаблучиваться», — отмечает пользователь под псевдонимом «Злой Матроскин».

Часть людей считает, что Польша всё чаще оказывается в центре политических скандалов внутри Евросоюза, а это значит, что она вызывает стойкое неприятие среди тех членов Союза, которые привыкли к покладистым членам, не заявляющим о своих интересах.

Nato.int ВС Польши в составе НАТО

«Если Польша хочет сохранить своё членство в Евросоюзе, то придётся выполнять требования центра. Варшава и так уже получила нагоняй за борьбу с абортами и прочее, поэтому недалёк тот час, когда Польша окажется костью в горле, которую необходимо выплюнуть», — предполагает Валентин С.

Ряд пользователей указывает на то, что Польша уже не представляет большого веса в международной политике и не способна оказать серьёзное давление на Белоруссию или Россию. В связи с этим маловероятно, что её мнение вообще когда-нибудь будут учитывать в Евросоюзе, пишут граждане.

«У поляков украли тему для торговли и спекуляций. Так они и не поняли, что их время ушло, и они уже не могут больше торговаться. Нет у них тем для разговора, и денег для них уже нет, поэтому с Варшавой больше никто не церемонится», — заметил Сергей Д.

Напомним, 17 ноября издание Rzecz Pospolita опубликовало информацию, согласно которой президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава не поддержит предложенные Германией и Белоруссией пути выхода из миграционного кризиса, к которым Берлин и Минск придут без её участия. Он также отметил, что Польша — «суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно» подобные вопросы.