«Плевать хотела Россия на их санкции» — Киев: Запад готов сдерживать Россию
Западные партнеры официального Киева готовы к сдерживанию России «от наступления» не только на словах, но и конкретными действиями. Об этом 18 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».
По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, комплексный пакет сдерживания России Киев разрабатывает совместно с западными партнерами.
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Заявление главы украинской дипломатии обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически оценили заявление украинского дипломата, отметив, что от политики, проводимой Киевом в отношении Российской Федерации, в итоге страдает (и может еще больше пострадать) экономика страны, а также обычные украинские граждане.
«Восемь лет с надеждой на эскалацию, изождались совсем, последнее проели и про***ли, а Россия никак ответственность за «побежденных» не берет и кормить отказывается. И США недовольны, никак на шею России эту гирю не повесят!» — отреагировала Alla M.
«Галантерейщик и кардинал — это сила!» — пишет Александр К.
«Вместе разрабатываем? Самомнение у Кулебы», — с сарказмом добавил В.В. Бахал.
«А Россия знает о том, что собирается на нас «напасть»?» — поинтересовалась Галя Г.
«В связи с этим начали закупать в России свежие огурцы», — не без иронии отметила Галина С.
«Пока вы придумаете, чем бы еще напакостить России, Путин может пойти ва-банк и сделать очень неприятные экономические уколы самой Украине, просто устроить ей экономическую блокаду», — считает Люся Ф.
«Плевать хотела Россия на их санкции. Кулеба, тебе пирожки на вокзале продавать, а не политикой заниматься», — отреагировал Евгений Ф.
«Ну почему Украина вместе с западными партнерами не разработала комплексный пакет сдерживания страны от недоумков, которые ею рулят?» — посетовал Анатолий В.
«Украинские власти, ЕС, США совместно разрабатывают план, как уже окончательно угробить Украину и народ…» — выдвинула свою версию Ирина Н.
«Все эти болезненные удары, а вернее «тявканье», — это как горохом об стенку, а потом и прилетают реальные удары, и только по Украине, а вернее — по народу. За тявканье вот таких…» — подытожил Александр Л.
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