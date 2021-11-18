Западные партнеры официального Киева готовы к сдерживанию России «от наступления» не только на словах, но и конкретными действиями. Об этом 18 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, комплексный пакет сдерживания России Киев разрабатывает совместно с западными партнерами.

«Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем направлениям: союзники, санкции, оружие. То есть политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-«агрессора», договоренности о поставках дополнительного оружия для нашей армии… Я был в Вашингтоне, вчера вернулся из Брюсселя, мы достигли главного — первое, мы мобилизовали международную поддержку… И второе, в отличие от весны, когда только словами ограничивались партнеры, сейчас они уже отрабатывают конкретные действия и шаги в поддержку Украины и против РФ, которые они будут делать, чтобы сдерживать РФ от наступления», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически оценили заявление украинского дипломата, отметив, что от политики, проводимой Киевом в отношении Российской Федерации, в итоге страдает (и может еще больше пострадать) экономика страны, а также обычные украинские граждане.

«Восемь лет с надеждой на эскалацию, изождались совсем, последнее проели и про***ли, а Россия никак ответственность за «побежденных» не берет и кормить отказывается. И США недовольны, никак на шею России эту гирю не повесят!» — отреагировала Alla M.

«Галантерейщик и кардинал — это сила!» — пишет Александр К.

«Вместе разрабатываем? Самомнение у Кулебы», — с сарказмом добавил В.В. Бахал.

«А Россия знает о том, что собирается на нас «напасть»?» — поинтересовалась Галя Г.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Украинские войска в Донбассе

«В связи с этим начали закупать в России свежие огурцы», — не без иронии отметила Галина С.

«Пока вы придумаете, чем бы еще напакостить России, Путин может пойти ва-банк и сделать очень неприятные экономические уколы самой Украине, просто устроить ей экономическую блокаду», — считает Люся Ф.

«Плевать хотела Россия на их санкции. Кулеба, тебе пирожки на вокзале продавать, а не политикой заниматься», — отреагировал Евгений Ф.

«Ну почему Украина вместе с западными партнерами не разработала комплексный пакет сдерживания страны от недоумков, которые ею рулят?» — посетовал Анатолий В.

«Украинские власти, ЕС, США совместно разрабатывают план, как уже окончательно угробить Украину и народ…» — выдвинула свою версию Ирина Н.

«Все эти болезненные удары, а вернее «тявканье», — это как горохом об стенку, а потом и прилетают реальные удары, и только по Украине, а вернее — по народу. За тявканье вот таких…» — подытожил Александр Л.

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