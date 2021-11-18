18 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях осудили заявление советника главы офиса украинского президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что Россия якобы может напасть на Украину на католическое Рождество.

Оксана Переможенко, , 18:30 — REGNUM Россия может напасть на Украину на католическое Рождество. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 ноября заявил советник главы Офиса украинского президента и спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик призвал не верить слухам о наступлении России после Нового года, отметив, что «русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца».

Арестович предположил, что Россия нападет на Украину во время празднования католического Рождества.

«Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно», — сказал он.

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Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-канале «Украина Сейчас», а также на странице издания «Страна.UA» в социальной сети Facebook. Многие выразили усталость от участившихся в последнее время заявлений о том, что Россия якобы должна «напасть» на Украину.

«Таблетки опять забыл принять», — отреагировал Виталий Р.

«А Россия в курсе, чем она на Рождество будет занята???» — смеется один из комментирующих.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

«За 8 последних лет, по его мнению, уже должна была межгалактическая война начаться», — отметил Илья.

«А нельзя его убрать с каналов ТВ? И так живём в аду, то ковид, то цены до небес, давай ещё народ запугивать войной…» — посетовала Елена.

«Народ устал… От этих… С Запада кормят и подогревают. А мы страдаем. Каждую неделю слышим о нападении вот-вот», — добавил Паша.

«Ну не про тарифы же говорить», — с сарказмом написал Вася К.

«Впечатление, что он просит не тянуть, а сделать это быстро и побыстрее. Все дилеммы власти наконец разрешаться», — пишет Vladimir T.

«Если есть такие советники, как Арестович, то можно сказать лишь то, что эта власть полностью профнепригодная», — считает Alex O.

«А морозы на 25 декабря будут? Что там синоптики говорят? Ведь для российских танков нужно, чтобы на реках и озёрах был лёд! Если нет — «вторжения» не будет!» — пошутил Олег Валентинович.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мне доподлинно известно, что не на Рождество, а на старый новый год, инфа 100%…» — смеется Vovan N.

«Борща переел?» — иронизирует Анжелика Д.

«Оно не подумало, как этот бред может сказаться на экономике, которая чувствительна к потрясениям и любит тишину?» — задался вопросом Bazilio Junior.

«А зачем? Пройдет не так много времени, мы сами проситься будем. Тем более, что им с нами делать? Сколько надо денег вбухать, чтобы дотянуть страну до их среднего уровня. У них сейчас попросту столько денег нет… Они спокойно могли забрать весь левый берег [Днепра] и юг спокойно, без проблем, как Крым. Просто содержать все это они не могут. Так что лет на 10 можно расслабиться», — подытожил Вячеслав Викторович Е.

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