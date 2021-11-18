Стоимость транзита газа по территории Украины может быть снижена. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

Заявление Зеленского обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие указали на то, что «Северный поток — 2» строился не для того, чтоб добиваться от Киева скидки на транзит газа.

«Подождём, когда будет доплачивать за транзит», — смеется один из комментирующих.

«Ну что, надо бежать звонить ему, пока не передумал, ради этого СП-2 и строили, чтоб Зеленский сжалился, да скидку на транзит выдал (нет)», — с сарказмом добавил Egor.

«То есть подтвердил, что сейчас эта стоимость необоснованно завышена? Так «Газпром» об этом не один год говорит», — отметил Константин.

«Зеля потихоньку стал обделываться, что… [Украина] теряет бабло от транзита российского газа! Ох и жадный… [украинец] к деньгам! А как же страна-«агрессор», «грязный» газ и т. д… [Американцы] вам помогут!» — смеется Vitaliy.

«Сколько доплачивать будет?» — иронизирует N. F.

«Заинтересует в том случае, если качать газ через Украину будет дешевле, чем по СП-2», — считает Михаил.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

«РФ сокращает поставки газа в ЕС. В приоритете Азия и «Сила Сибири. В Азию пойдет не просто природный газ, а продукты высокого передела. Абсолютно другие деньги от реализации, да и рынок огромный. Так что с Европой не до конца все понятно. Вопросы по СП-2 открыты. Они их решать не будут, а будут только визжать…» — пишет Mangust Last.

«Заявить-то оно заявило. Да кто ж его послушает. Кому оно нужно», — не понимает Тамара.

«От дурак, кто ему даст снизить? «Нафтогаз» имеет наблюдательный совет, который состоит из иностранцев, в свою очередь, которые мечтают срубить бабла побольше…» — написал Gennadiy.

«Еще доплачивать будете…» — добавил Sergey G.

«И что, очередь из потенцiйних транзiтерiв (потенциальных транзитеров газа — М. Р.) на половину Киева стоит?» — подытожил Сергей М.

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President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

Отметим, также Владимир Зеленский заявил, что Украина готова разместить резерв газа в собственных подземных хранилищах для нужд европейских стран.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил «потенциальным транзитёрам», в том числе и России, скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров. Также ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял о том, что Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.

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