«Украина еще доплачивать будет». Киев готов снизить стоимость транзита газа
Стоимость транзита газа по территории Украины может быть снижена. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 17 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Заявление Зеленского обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие указали на то, что «Северный поток — 2» строился не для того, чтоб добиваться от Киева скидки на транзит газа.
«Подождём, когда будет доплачивать за транзит», — смеется один из комментирующих.
«Ну что, надо бежать звонить ему, пока не передумал, ради этого СП-2 и строили, чтоб Зеленский сжалился, да скидку на транзит выдал (нет)», — с сарказмом добавил Egor.
«То есть подтвердил, что сейчас эта стоимость необоснованно завышена? Так «Газпром» об этом не один год говорит», — отметил Константин.
«Зеля потихоньку стал обделываться, что… [Украина] теряет бабло от транзита российского газа! Ох и жадный… [украинец] к деньгам! А как же страна-«агрессор», «грязный» газ и т. д… [Американцы] вам помогут!» — смеется Vitaliy.
«Сколько доплачивать будет?» — иронизирует N. F.
«Заинтересует в том случае, если качать газ через Украину будет дешевле, чем по СП-2», — считает Михаил.
«РФ сокращает поставки газа в ЕС. В приоритете Азия и «Сила Сибири. В Азию пойдет не просто природный газ, а продукты высокого передела. Абсолютно другие деньги от реализации, да и рынок огромный. Так что с Европой не до конца все понятно. Вопросы по СП-2 открыты. Они их решать не будут, а будут только визжать…» — пишет Mangust Last.
«Заявить-то оно заявило. Да кто ж его послушает. Кому оно нужно», — не понимает Тамара.
«От дурак, кто ему даст снизить? «Нафтогаз» имеет наблюдательный совет, который состоит из иностранцев, в свою очередь, которые мечтают срубить бабла побольше…» — написал Gennadiy.
«Еще доплачивать будете…» — добавил Sergey G.
«И что, очередь из потенцiйних транзiтерiв (потенциальных транзитеров газа — М. Р.) на половину Киева стоит?» — подытожил Сергей М.
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Отметим, также Владимир Зеленский заявил, что Украина готова разместить резерв газа в собственных подземных хранилищах для нужд европейских стран.
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Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил «потенциальным транзитёрам», в том числе и России, скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров. Также ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял о том, что Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 года.
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