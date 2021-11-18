Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России. Об этом 18 ноября сообщает портал EastFruit со ссылкой на источники.

krzys16 Огурцы

«Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину», — приводит портал информацию источников.

Также источники отметили, что, по их мнению, этот факт можно считать резонансным событием, так как до этого Россия была одним из главных рынков для сбыта этих овощей с Украины.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Также новостное сообщение обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и издания «Страна.ua». Многие отметили, что в данной новости нет ничего удивительного ввиду того, что на Украине выращивать тепличные огурцы невыгодно по причине дороговизны обогрева теплиц.

«Дожили», — отреагировал Alex Bro.

«Сало тоже из России, в том году импорт сала из России — 4,5 миллиона долларов», — написал Dimas van Helsing.

«Дорого нынче теплицы отапливать. И это ещё цветочки», — отметил Андрей.

Теплицы

«Аграрная супердержава… И чеснок китайский», — пишет Oksana P.

«Скоро галушки из Монголии импортировать начнём», — смеется Лара.

«Сало из России, картошку из России, огурцы из России и т. д. Сразу вспоминается гениальный Папанов: «У тебя ничего своего нет, ты голодранец!» — написала Мария.

«Ну кричали же в 1991-м, что всю Европу прокормим… Вот результат», — отреагировал Ushakov.

«Это перемога (победа, успех. — О. П.), сто процентов. Сейчас у русских как подгорит, вообще круто будет. То мы им предлагали свой товар, типа «купите у нас…», а теперь мы такие: «а нам тонну этого, того и вот этого. Сдачи не надо»!!! Это гідність (достоинство. — О. П.), товарищи. Именно так она и выглядит, да-да, не удивляйтесь», — с сарказмом отметила Ольга З.

«Мы больше сала покупаем в РФ, чем продаем. Металл у Китая покупаем. Уголь в ЮАР покупаем. Незалежна…» — пишет Igor.

«Скоро их осенит, запретят импорт огурцов из России, начнут возить с Египта», — смеется Jonny Di.

«Главное, чтоб гиднисть (достоинство. — О. П.) своя была и не заканчивалась. А остальное — сало, кастрюли, косоворотки, газ можно и у «агрессора» прикупить», — иронизирует один из комментирующих.

«У «агрессора» закупаются свинина, говядина, сало. Теперь еще и огурцы. Дальше что?» — задался вопросом Mangust Last.

«Это для «слуг» народа (депутатов фракции «Слуга народа». — О. П.), чтоб хоть закусывали перед тем, как написать очередной дебильный законопроект или принять преступное постановление», — шутит Денис Б.

Perohanych Верховная рада Украины

«Может, они вкуснее», — смеется Зита Г.

«Это не импорт! А транзит! По огурцепроводу!» — пошутил Сергей Р.

«Ещё чуть-чуть — и некому будет жить в квартирах, все поедут на заработки, чтобы оплатить коммуналку», — написала Алла М.

«Ну, если мы будем только с ковидом бороться и внешних виноватых искать, то у нас будет импорт всего», — отметила Rimma G.

«А Россия теперь много чего продает в разные страны Евросоюза (и не только). И цена на электроэнергию сыграла большую роль в этом. Дороговато нынче стало теплицы содержать…» — пишет Татьяна Е.

«Капец. И эта страна хочет победить Россию в войне», — смеется Андрей Г.

«Аграрная страна огурцы у соседей покупает. Господи, где же уже дно?» — подытожила Виктория В.

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