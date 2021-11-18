18 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего депутата Рады Евгения Мураева о том, что если «Северный поток — 2» не заработает, Украина будет покупать газ дороже, подорожают все группы товаров, а многие предприятия вынуждены будут остановить производство из-за неконкурентоспособности.

Мирослава Романенко, , 13:49 — REGNUM Если «Северный поток — 2» не заработает, Украина будет покупать газ дороже, подорожают все группы товаров, а многие предприятия вынуждены будут остановить производство из-за неконкурентоспособности. Об этом 17 ноября в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев, комментируя заявление главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что Украину допустили к сертификации «Северного потока — 2».

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Не заработает «Северный поток-2», от этого у нас газ станет дешевле? Может, объем транзита пойдет больше через украинскую газотранспортную систему?.. Мы будем покупать газ на 400 долларов дороже… Мы теперь будем покупать вот этот подорожавший газ… Этот же газ вложит свою лепту в подорожание всех групп товаров. Многие предприятия у нас остановятся, потому что они неконкурентоспособны при такой цене на газ…» — сказал Мураев.

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Заявление Мураева обсудили в YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что в том случае, если Россия не запустит «Северный поток», РФ не только ничего не теряет, но и имеет все возможности без запуска газопровода вернуть средства, вложенные в проект, за счет скачка цен на газ. Иные также согласились с тем, что хуже может быть Украине, которой придется покупать дорогой газ и которая рискует остаться без заработка от транзита российского газа после 2024 года.

Евгений Мураев tov_sergeant

«Европа зимой будет сговорчивее. Там деньги считать умеют», — отреагировал Rufvsev.

«Я не понимаю, зачем запускать СП-2. Он незапущенный приносит больше прибыли», — добавил Юрий И.

«Самое главное — это нагадить России!» — пояснила Таня Н.

«Сами сидим обгаженными и другим не дадим жить нормально», — согласился Михаил Л.

«Быстрее это недогосударство разрушится…» — отметил Yevhenii D.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Россия перекрыла нам газ. Просто интересно посмотреть, как эти идиоты будут дальше себя вести», — добавил 13sssr.

«В 2024 году Россия может отказаться прокачивать газ через Украину, мотивируя [это тем], что труба не соответствует по техническому состоянию международным техническим требованиям», — указала на последствия действий украинского руководства Lidija М.

«Витренко должен думать о том, почему в хранилищах газа нет, школы без отопления, год-два и наша ГТС выйдет из строя, а он за СП-2 и Европу переживает. Европа сама разберётся», — отметила Елена М.

«Даже если СП-2 не сертифицируют, прокачки газа через украинскую ГТС будут не более 40 миллиардов кубов в год. РФ переориентирует газ в Китай, цены в Европе увеличатся, и европейцы первыми начнут душить Украину и просить РФ начать прокачку газа через СП-2, и если РФ откажется, то Украину разорвут», — считает Valeriy L.

«Прикольно, чем больше попыток не дать заработать СП-2, тем дороже Украина закупает газ… Таким макаром скоро России самой выгодней будет его не запускать», — добавил «ДаНуНа».

Цена за газ на Украине

«Не надо ругать Витренко, он очень полезный для Газпрома идиот. Вырастет цена на споте — вырастет цена на газ даже для тех, кто покупает по долгосрочным контрактам. Зависимость не прямая, но пересчет по формуле, учитывающей некоторую привязку к бирже, цену задерет. А уж для таких хитрых, как Украина, цена будет видна, если только сильно задрать голову вверх. Украинская логика — штука загадочная…» — с сарказмом написал Sergey B.

«Ничего не вижу плохого в том, что меньше будет поступать в Европу и на Украину газа, ведь Китай платит деньги исправно, да и газ там дороже», — добавил Сергей М.

«Продолжайте скакать по граблям. СП-2 уже начинает окупаться, не будучи введенным в эксплуатацию, за счет цены на газ. Идиотизм — это нормальное уже состояние украинских политиканов», — пишет Genosse Mauser.

«Северный поток — 2» нужен не России, а Европе. Нет «Северного потока», выше цена на газ в Европе, тем выше прибыль Газпрома», — подытожила Ольга Г.

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