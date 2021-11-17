Информация белорусского государственного телеканала СТВ о том, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре на территории Белоруссии, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу, стала поводом для рассуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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«Конечно, трудно понять политику президентов, но то, что этим беженцам наконец-то помогают — это, несомненно, хорошо. Эти люди с детьми и женщинами, им нужна помощь», — считает Гавхар М.

Многие пользователи пришли к выводу, что с информационной точки зрения белорусские власти сделали правильный ход — предоставили беженцам место для ночёвки.

«Это хорошо, что мигрантам дали кров временный, будут здоровыми и сытыми. Лукашенко в этой ситуации показал себя гуманистом на фоне европейцев, поливавших этих беженцев слезоточивым газом», — отмечает Елена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на это, судьба нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе остаётся неясной — Европа не спешит открывать для них свои двери.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«И на что они рассчитывают? Сидеть халявщиками на пособиях, быть чернорабочими, не имея нормального жилья? Специалисты едут легально трудоустраиваться. И какого чёрта Европа вообще их содержит? Почему тогда голодающим в Африке не помогает постоянно, кто с раздутыми от голода животами ходит?» — задаётся вопросом Александр А.

Часть людей считает, что Белоруссия пытается выторговать для себя выгоды, пользуясь при этом этими самыми мигрантами с Ближнего Востока.

«Видимо, это была заварушка ради заварушки, но чтобы потом предложить разрешение конфликта на выгодных для Белоруссии условиях», — предполагает Слава А.

Ряд пользователей указывает на то, что по закону было бы правильно белорусским властям самим депортировать нелегальных мигрантов, устроивших напряжённую ситуацию на границе с Польшей.

«А что они обратились за статусом беженцев к Белоруссии? Нет. Они туристы, нарушающие визовый режим, нарушающие общественный порядок и, более того, уголовное законодательство, пытаясь нелегально пересечь государственную границу с соседней страной. В этом случае полагается арест, штраф и высылка. Какого черта с ними возятся. Люди, бегущие от войны, спасающие свою жизнь и жизнь своих детей, рады любому месту, где их готовы принять. А это — тунеядцы, едущие за пособиями и льготами и работать они в стране, куда так рвутся, явно не планируют. Молодые здоровые мужики. Этапом из Белоруссии на их родину, а там оружие в руки и свою страну защищать, если в ней война идет», — призывает Оля Ш.

Нашлись и те, кто убеждены, что нельзя забывать про человечность даже в такое непростое и напряжённое время.

«Слава Богу, что им дали кров! Кто какую выгоду преследует, это только политикам и известно, а нам, простым людям, надо оставаться людьми, быть мудрыми, добрыми и милосердными», — поделилась своим мнением Galka V.

Напомним, 16 ноября белорусский государственный телеканал СТВ сообщил о том, что 850 ближневосточных беженцев решили ночевать в логистическом центре на территории Белоруссии, расположенном недалеко от пункта пропуска через белорусско-польскую границу. Тем не менее ещё порядка 1200 нелегалов остаётся в стихийном лесном лагере, недалеко от места недавних столкновений.