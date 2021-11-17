Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно которому гражданам России, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после вакцинации, в случае если у них не имеется симптомов COVID-19, спровоцировало жаркую дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Какой идиотизм! Моя мама переболела через два месяца после прививки, но всех вокруг заразила. Почему привитые теперь имеют право заражать всех налево и направо, чем они лучше?» — задаётся вопросом Екатерина З.

Многие пользователи оказались в полном замешательстве, ведь суть самоизоляции заключается не в том, чтобы пациент вёл «лежачий» образ жизни на период течения болезни, а для того, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

«Вы там сами определитесь. Вакцинированные либо заражаются и умирают, либо нет. А если заражаются и умирают, то чем они отличаются от невакцинированных? Уже столько языком натрепали, что сами запутались», — заметил Виталий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что в погоне за популяризацией вакцинации среди населения чиновники могут сделать так, что число заболевших будет только увеличиваться из-за тех привилегий, которые достаются привитым гражданам.

«А как же теория о бессимптомных больных? Или это касается только непривитых, они все, по их мнению, болеют бессимптомно, а привитые в принципе не могут так болеть? Волшебная прививка: умереть не можешь, болеешь только слабо, разносчиком не являешься, и бессимптомных случаев не бывает. Ну, а почему бы и нет, пусть ходят, общаются друг с другом в специально отведённых для этого местах. Ну, туда, где вход только по QR-коду, им же там в принципе бояться некого, а все потенциальные заразные непривитые уж как-нибудь сами». — пишет Виктор В.

Часть людей считает, что попытки властей провести массовую вакцинацию среди населения упираются в банальные ограничения выстроенной в России системы здравоохранения, где желающие вакцинироваться собираются в толпы, а те, кто хочет сделать тест из-за подозрения на COVID-19, пребывают в одной очереди со здоровыми гражданами.

«А кто-то на самоизоляцию вообще уходит? Если ковидных в общую очередь со здоровыми в поликлиниках отправляют, то никакого разделения на больных и на здоровых не происходит. Неудивительно, что у нас вспышка за вспышкой. Здравоохранение на дно упало, и с ним ничего не делают», — написала Елена Г.

«Освободят, чтобы они заражали других людей? Отличная идея. Это уже какой-то поганый цирк, а не попытки бороться с коронавирусом», — отмечает Владимир Е.

Ряд пользователей указывает на то, что руководство России наносит серьёзный ущерб по психологическому здоровью своих граждан истерикой вокруг вакцинации.

«Если так и дальше дело пойдет, то нужно будет психиатрические больницы новые и тюрьмы развертывать в срочном порядке. Уже привитые ненавидят непривитых; люди боятся чихающих и кашляющих, проявляют агрессию к ним; каждый день «сводки», как в войну. Это всё влияет на психику людей. И именно это страшно», — указывает Светлана И.

Напомним, 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации появился текст постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, согласно которому гражданам России, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после вакцинации, в случае если у них не имеется симптомов COVID-19.