Депутат украинского парламента от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Сергей Демченко считает, что переговоры по Донбассу необходимо вести с представителями Луганской и Донецкой народных республик. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

"Если бы я был в составе соответствующей группы по переговорам, тогда моя позиция была бы такая, что мы должны разговаривать именно с теми людьми, которые на месте являются властью в скобках или без — фактической властью на той территории, которую мы сейчас обсуждаем (речь о республиках Донбасса. — М. Р.). Это моя позиция. Не разговаривая с людьми, которые на сегодняшний день являются властью, по моему мнению, решить конфликт невозможно», — сказал он.

По мнению украинского политика, на переговорах также должен присутствовать глава Российской Федерации Владимир Путин, поскольку «от него непосредственно зависит решение конфликта».

Заявление украинского депутата обсудили в телеграм-каналах «Наглый» и «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что договариваться с представителями республик Донбасса нужно было еще в 2014 году. Иные также отметили, что не верят во внезапное «прозрение» украинского политика, молчавшего об этом семь лет.

«Подготавливают общественное мнение… или проверяют реакцию на такое», — считает Vadim B.

«Просто он озвучил то, о чем президент пока еще не говорит. А только собирается», — считает Ярослав Л.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе

«Может, чем чаще от разных депутатов будут звучать призывы к миру, и власть зачешется что-то делать?!» — задалась вопросом Елена П.

«Мне проще поверить в то, что власть что-то сделает с этими депутатами, чем будет добиваться мира. К сожалению. Надеюсь, я ошибаюсь», — написал Джек.

«Это надо было делать ещё в 2014 году!!!» — отреагировал DROFANYA.

«8 лет должно было пройти, чтобы они одуплились наконец. Чтобы дошло то, что… было очевидно с самого начала», — добавил Oleg O.

«Теперь ему бояться нужно», — отреагировал Mangust Last.

«Еще один на выход из фракции. Отец нации Зеля (Зеленский. — М. Р.) не простит!» — пишет Анатолий Б.

«2,5 года молчал и вдруг прозрел? Выборы на носу? Надо окучивать опять Ю-З (юго-запад Украины. — М .Р.)… Лицемеры», — написала Алла.

«Правильно мыслит, но наше недогосударство на это не пойдет!..» — добавил Андрей S.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Очень нужен уголь», — отреагировал Александр М.

«Правильно он говорит. Если мы реально хотим вернуть Донбасс и людей, без прямых переговоров это вряд ли вообще возможно», — отреагировал Name.

«Ага, ну да. И гаранта нашего (до выборов говорившего, что и с чертом лысым договорится) тоже подменили», — выразила свое недоверие словам политика Alla Sergiivna.

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