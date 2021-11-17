17 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Киев выразил протест в связи с указом президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Мирослава Романенко, , 10:11 — REGNUM Киев выразил протест в связи с указом президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Руины Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

В ноте, переданной в МИД России, сказано, что указ «ярко демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в своё экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

Читайте также: МИД Украины направил в Москву протест из-за указа Путина о Донбассе

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице канала 112.ua, а также в телеграм-канале Klymenko Time. Многих возмутил тот факт, что Киев экономически блокирует Донбасс, но при этом позволяет себе возмущаться в связи с указом президента России.

«А вы, идиоты, устраивайте дальше блокады», — отреагировал Олег.

«И сам не гам и другому не дам», — добавила Anna.

«Минские соглашения выполняйте, и всё. Нотой меньше, нотой больше, подумаешь. России фильдеперсово», — отметила Лариса.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«Они думают, что республики будут страдать. Думают, голодом и холодом заморят и граждане вернутся в Украину. Все нам скажут остаточне прощавай (окончательное прощай — М. Р.), мачеха», — добавила Людмила.

«Достаточно странная нота протеста от страны, которая сама же заблокировала экономическую зону с неподконтрольной территорией…» — задумался Александр.

«Вы сами не живёте, хоть людям дайте экономически развиваться», — пишет Валерий.

«В «Спортлото» пусть напишет», — смеется Max.

«Снять блокаду, а не ноты направлять», — призвал Aleksandr.

«Украина убивает людей на Донбассе, не платит пенсии, пособия, устроила блокаду и прочую *ерню, а ещё свой поганый рот раскрывают», — написала Марина С.

«Да наплевать России на мнение Киева, в принципе, как и всему миру наплевать на Киев и Украину», — отметил Владимир Л.

«Собаки лают взахлёб, значит, Путин на верном пути!» — отреагировала Маргарита П.

«Сколько раз повторяли, Россия своих не бросает. В отличие от Украины. Донбасс сохранил часть своих предприятий. И уголь сейчас в цене», — написала Галина С.

«Та ты шо! Вы готовы их голодом заморить, а другие люди гуманитарную помощь шлют! Вы войдёте в историю, как Германия сороковых годов», — подытожил Юрий В.

Донецк © ИА Regnum

Читайте также: «Прощай, Донбасс» — соцсети Украины об указе Путина о республиках Донбасса

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ с поручением российскому правительству обеспечить равные условия допуска товаров, произведенных в ЛНР и ДНР, на российский рынок, а также в сферу государственных и муниципальных закупок.