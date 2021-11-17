Сеть: «Полк имени Карла XII?» — Швеция может направить военных на Украину
Министерство обороны Швеции может направить своих офицеров на Украину для обучения военных. Об этом 16 ноября заявил глава оборонного ведомства Швеции Питер Хултквист в эфире Sveriges Radio. По словам Хултквиста, такое решение будет соответствовать стремлению Евросоюза «внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины».
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Новость обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие комментирующие вспомнили в связи с заявлением оборонного ведомства Швеции исход Полтавской битвы (начало XVIII столетия). Иные также указали на то, что Запад использует Украину против России.
«Уже сколько раз «объединённая Европа» пыталась разграбить Россию — результат всегда один. У них очень короткая память», — написал Анатоль К.
«В часть под Полтаву [пусть отправляют]», — смеется Alexander H., напоминая об истории Полтавской битвы.
«По инсайдерской информации, на Украину уже готов отправиться шведский десантно-беговой полк имени Карла XII, усиленный составом украинской схроно-ренегатной роты имени «Героя» Мазепы. Место дислокации где-то под Полтавой… Просто местность знакомая!» — иронизирует Максим К.
«Как всё напоминает 39−41 гг. XX века. Истерия нарастала, и в итоге пришлось всех провожать по «золотому кольцу»…» — пишет Tata Z.
«Если Евросоюз захватит Украину, то Украина войдёт в Евросоюз… Ну не нытьем, так катанием», — шутит Сергей Г.
«История ничему не учит», — отреагировал Вася В.
«Уже отправляли, результат известен», — отметил Михаил И.
«Ну что ж, потомки Карла XII, потомки Мазепы собрались. Осталось потомкам Петра придти под Полтаву, дать им всем… чтобы они ещё на 300 лет успокоились!» — отреагировал Виктор Ч.
«Оставьте в покое Украину…» — призвал Vlad K.
«Где Украина и где Швеция… Какое собачье дело Швеции до Донбасса…» — не понимает Александр Т.
«Есть такая у них традиция, — раз в сто лет получать… от русских», — добавил Константин И.
«Под Полтаву сразу едьте», — с сарказмом пишет Вячеслав Л.
«Ну что можно сказать? Потеряли, как и Норвегия, хорошего бизнес-партнёра Россию. И вступили также во вражду и противостояние. И из-за чего?» — недоумевает Olena Y.
«Мы — разменная монета для Запада… У них своя политика по отношению к России…» — отметила Любовь О.
«По Полтаве соскучились?» — подытожила Елена Б.
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Напомним, ранее депутаты Львовского областного совета призвали готовиться к развертыванию сил территориальной обороны, организации движения сопротивления и к национальному сопротивлению.