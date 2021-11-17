Киев, , 08:46 — REGNUM К развертыванию сил территориальной обороны, организации движения сопротивления и подготовке к национальному сопротивлению призвали депутаты Львовского областного совета. Об этом 17 ноября сообщает издание Zaxid.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что такое решение было принято депутатами в ходе состоявшегося 16 ноября заседания Львовского областного совета.

«Призываем всех причастных к выполнению требований закона Украины «Об основах национального сопротивления» — от кабинета министров, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженными силами до местных администраций и местных советов — безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению», — приводит издание заявление украинских народных избранников.

При этом уточняется, что львовские депутаты считают реальной угрозу военных действий России и Украины и добавляется, что во Львовском областном совете назвали кризис с мигрантами на белорусско-польской границе «попыткой отвлечь внимание от действий российских войск на северных границах Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может добиться признания воссоединения Крыма со стороны Евросоюза, а также снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.