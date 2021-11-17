И десяти дней не прошло с введения QR-кодов в Тюменской области, а у местных предпринимателей уже закончился запас прочности. Об этом они сообщили главе региона в своей жалобе, чем вызвали бурю негодования в свой адрес в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

В Тюмени в торговых развлекательных центрах выручка упала на 60−80% после введения системы QR-кодов для допуска в них. Об этом сообщают местные бизнесмены в своём открытом письме губернатору области Александру Моору.

«Скажем прямо — мы сегодня находимся на прямом пути к разорению! Наш покупательский поток сократился катастрофически. Наша выручка в дни этих ограничений упала на 60−80%! Ведь предельно ясно, что это значит для бизнеса!» — жалуются тюменскому губернатору бизнесмены.

Они считают, что введение QR-кодов в крупных торговых точках опасно тем, что непривитые покупатели идут в небольшие магазины, где не соблюдается санитарная дистанция, а порой и санитарные нормы — «там зачастую даже санитайзера не допросишься на входе, кассиры могут сидеть без масок».

«И давайте признаемся, что многие жители города Тюмени только краем уха слышали о том, что такое портал госуслуг, у некоторых до сих пор кнопочные телефоны. И они не представляют, где и как получать этот QR-код», — отмечают тюменские бизнесмены.

Кроме того, с 7 ноября 2021 года закончились договорённости с владельцами ТРЦ по снижению арендной платы, а также договорённости с рабочими коллективами, где в первую очередь всё выстраивается на человеческом понимании трудной ситуации.

По словам тюменских предпринимателей, мера по ограничению допуска в торговые центры затрагивает финансово напрямую примерно четверть населения областного центра. И если принимается решение о введении QR-кодов на территории региона, то вводить их необходимо сразу повсеместно, а не выборочно, считают бизнесмены.

Немалая часть тюменцев в социальных сетях осудила позицию бизнесменов, подписавших обращение к Моору, а их 25 человек, которые приняли позицию «сгорел сарай — гори и хата». И если о «хате», то лиц бизнесменов почему-то не было видно в акциях протеста против QR-кодов — в Тюмени за минувшую неделю их было три. Крайняя была 15 ноября, когда протестующие против QR-кодов тюменцы вышли к зданию правительства области. Люди выступили против стравливания «кодированных» и «незакодированных», с лозунгами «Нет QR-кода — нет человека».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

«Молодец губернатор! Нужно банкротить этих ИП в торговых центрах, а то они зажрались и цены гнут», — пишет участник группы «Ишим переподслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Люди их ненавидят, и больше ни ногой к ним. Желаю им разорения в их ТРЦ», — вторит другой здесь же.

«Никто в мелких магазинах не потребует код. Это нужен как минимум охранник на входе. А где взять столько охраны на все магазинчики?» — вопрошает третий.

«Бизнесмен бизнесмену волк, — отмечает четвёртый. — Как в анекдоте. Приходит Бог к мужику и говорит ему: «Загадай любое желание, я его выполню, а соседу то же самое отдам вдвойне». Мужик подумал и говорит ему: «Выколи мне глаз».

Ишимцы предлагают тюменским бизнесменам обратить взоры на интернет-торговлю. «Устроили бы праздничное открытие со скидками, конкурсы, доставку и, быть может, забыли бы про аренду заоблачную», — резюмируют жители тюменского города.

Другая часть пользователей соцсетей считает, что предприниматели не дураки и «понимают, что с властью бодаться — себе дороже выйдет», и, согласно правилу малого бизнеса, стремительно меняются, ибо умрут.

Общность бизнесменов, судя по соцсетям, проявляется в предложениях и советах по обходу системы QR-кодов. Представители бизнес-сообщества в сети делятся лайфхаками, как законопослушно обойти требование привечать лишь «кодированных». К примеру, автосервисы с введением QR-кодов в их сфере из тёплых гаражей вышли работать на улицу. Представьте, сломалась машина в нынешние морозы в Югре, а в тёплом помещении ни водителю, ни автомеханику починить технику без коронавирусной прививки нельзя, так как кто-то во властных кабинетах решил, что автомастерские — это место массового скопления людей. Тем временем, отмечают предприниматели, в общественном транспорте буквально не протолкнуться.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

В Югре, к примеру, в один из крупных строительно-хозяйственных маркетов вход свободный, гуляй свободно, но до кассы, сообщает участница группы «ЧП Нижневартовск».

«Когда подошла моя очередь, кассир спросила: «Что-то ещё?» Я сказала, что нет. В ответ та с меня начала требовать QR-код, ПЦР-тест или справку о медотводе. Я спросила, почему у тех, кто стоял передо мной в очереди, ничего не спрашивали? В ответ: «Они купили товар первой необходимости. У них в чеке есть туалетная бумага. Можете приобрести и вы, тогда — не буду требовать с вас медсправки». Дешёвая туалетная бумага, местами с пятнами, похожими на плесень, кучей лежит на кассе. Можно не покупать, если есть код прививки или ПЦР-тест. Может, я что-то не понимаю, но, похоже, для этой точки существуют какие-то свои правила и нормы», — пишет вартовчанка.

«А к табурету у них, поди, верёвку и мыло предлагают прикупить. Тоже предметы первой необходимости», — иронизируют её земляки в ответ.

В Тюмени и Тобольске с 3 декабря 2021 года QR-код необходимо иметь при посещении розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей площадью от 4000 квадратных метров.

«Чтобы обойти требование по площади, мы сдвигаем стеллажи, а освободившееся пространство закрываем ширмами. В магазине уже не 4000 «квадратов», а 3970, можно торговать», — делятся креативом бизнесмены в профильных пабликах.

То есть торговать в более тесном помещении полезно для здоровья, оказывается. Для бизнесменов настала эпоха нестандартных решений. В супермаркетах, помимо услуги доставки на дом, появилась услуга доставки для «незакодированных» товаров до двери. Счастливые обладатели QR-кодов в Тюмени завалили социальные сети предложениями для непривитых земляков сходить за покупками в супермаркет за 200−500 рублей. В городе Череповце владельцы фотостудий смекнули, что на них QR-коды не распространяются, и они сдают помещения для якобы фотосессии под шампанское с танцами, в кругу друзей.

У бизнесменов вызывает недоумение логика властей: вводить ограничения по QR-кодам в предновогодний пик, во время ноябрьских «чёрных пятниц» — это прекрасный способ убить малый бизнес и средний класс в целом.

«На борьбу с пандемией направляются миллиарды бюджетных денег, которые суть наши налоги. А кто принесёт налоги, когда бизнес душат на корню QR-кодами? Бизнес ещё с прошлого локдауна долги тянут ко дну, а многие уже не выжили, ушли с рынка. А нарушать не с руки — надзорные органы увидели в штрафах на несколько сот тысяч вторую нефть и нещадно дрючат нарушающих антиковидные правила», — пишет предприниматель из Югры.

И он прав как минимум в части «второй нефти». По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, с начала ноября 2021 года из проверенных 483 организаций более половины, или 252 объектов, нарушили противоэпидемиологические правила. По всем фактам возбуждены административные дела, составлены протоколы. Проверки будут продолжены.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В маске

«Так и живём — ни логики в действиях, ни уважения к людям. Зато перед Москвой наши чиновники могут отчитаться: меры приняты, борьба с коронавирусом идёт полным ходом!» — подытожили тюменцы в сети.