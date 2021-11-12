Тюмень, , 18:37 — REGNUM В Тюмени в торговых развлекательных центрах выручка сократилась на 60−80% после введения QR-кодов для привитых или переболевших COVID-19. Об этом сообщают местные бизнесмены в своём открытом письме главе региона Александру Моору, опубликованном изданием «Вслух.ру».

Полупустой ТРЦ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Предприниматели, арендующие площади в торговых и торгово-развлекательных центрах города Тюмени, попали в затруднительное положение.

«Скажем прямо — мы сегодня находимся на прямом пути к разорению! Наш покупательский поток сократился катастрофически. Наша выручка в дни этих ограничений упала на 60−80%! Ведь предельно ясно, что это значит для бизнеса!», — жалуются тюменскому губернатору бизнесмены.

Она считают, что введение QR-кодов в крупных торговых точках опасно тем, что непривитые покупатели идут в небольшие магазины и кафе, где не соблюдается санитарная дистанция, а порой и санитарные нормы — «там зачастую даже санитайзера не допросишься на входе, кассиры могут сидеть без масок».

«И давайте признаемся, что многие жители города Тюмени только краем уха слышали о том, что такое портал госуслуг, у некоторых до сих пор кнопочные телефоны. И они не представляют где и как получать этот QR-код. И как доказательство тому сегодня — очереди в МФЦ, где попросту не справляются с потоком горожан на выдачу QR-кодов», — отмечают тюменские бизнесмены.

Кроме того, с 7 ноября 2021 года закончились договорённости с владельцами ТРЦ по снижению аренды, а также договорённости с рабочими коллективами, где в первую очередь всё выстраивается на человеческом понимании трудной ситуации.

«На сегодняшний день только в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах города Тюмени работают более 30 тысяч человек. С учётом членов их семей сложившаяся ситуация затрагивает более 100 тысяч человек и выше. Если рассматривать и все остальные торговые центры, попавшие в список, то вряд ли будет преувеличением сказать, что мера по ограничению допуска в торговые центры затрагивает финансово напрямую примерно четверть населения областного центра», — пишут предприниматели.

И если принимается решение о введении QR-кодов на территории Тюменской области, то вводить их необходимо сразу повсеместно, а не выборочно, считают бизнесмены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменских МФЦ из-за введения QR-кодов для посещения ряда объектов в разы возросло число посетителей и время ожидания в очереди. Об этом сообщал директор ГАУ ТО «МФЦ» Тюмени Александр Нагибин.

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