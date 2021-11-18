Заявление вице-премьера Польши Петра Глиньского о том, что необходимо исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований, «которые для них важны», из-за миграционного кризиса, 16 ноября обсудили интернет-пользователи.

Kancelaria Sejmu Польская армия на параде

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«Опа! Да здравствует спорт вне политики!» — пишет Елена В.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные заявления лишь подогревают международную напряжённость и никоим образом не помогают разрешить ситуацию на границе между Белоруссией и странами ЕС.

«Политические предложения поляков противоречат основам проведения самих спортивных соревнований. Следовательно, именно польские спортсмены должны быть отстранены, как представители страны, не соблюдающей установленные нормы», — поделился своим мнением Владимир Ш.

Piotr Drabik Пётр Глиньский

Некоторые комментаторы отмечают, что заявление руководства Польши переходят уже все разумные пределы и могут послужить для серьёзных ответных действий со стороны как Российской Федерации, так и Белоруссии, с которой у Варшавы и так сейчас серьёзный конфликт на границе.

«По какому праву это ничтожество может заявлять такое? За нагнетание политической обстановки в своих корыстных целях Польшу надо лишить саму такого права. Чтобы она в следующий раз хорошо подумала, прежде чем молоть, что попало!» — призывает Владимир К.

Часть людей считает, что Польша сама загнала себя в столь тяжёлое приграничное пространство, но использует это в качестве давления на Россию и Белоруссию.

«Прав был Черчилль, который назвал Польшу гиеной Европы», — напомнила Татьяна Т.

«Сами обгадились, сами и отстраняйтесь! При чём тут Россия и Белоруссия? Совсем попутали?» — возмущается Юрий Ф.

Уинстон Черчилль

Ряд пользователей указывает на то, что Варшава, вероятно, до сих пор отрабатывает заказ Соединённых Штатов на русофобию.

«Видимо, под столом у звёздно-полосатого хозяина пришло время тявкнуть. Польша стала лицом с низкой социальной ответственностью», — считает Хаким Х.

«Вот кто провокатор и подстрекатель, а ещё разжигатель всех конфликтов. У них позиция откровенного шакала и они даже перестали этого стесняться», — заметила Людмила А.

Нашлись и те, кто убеждены, что без отмашки из Евросоюза здесь не обошлось, и конфликт на границе с Белоруссией ЕС будет использовать для давления в первую очередь на Россию.

«Отрабатывают долги. Это же надо, аж €100 млрд им ЕС за десять лет отвалили, да и теперь эти на шее сидят и уже не просят, а требуют. А Украине, наученные горьким опытом, только крошки с барского стола дают, хотя они и так служат исправно», — пишет Василий М.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«Все соревнования проиграли, теперь ищут повод, чтобы сильных спортсменов не допускать?! Слабаки!» — указывает Татьяна Б.

«Поляки очень боятся наших спортсменов, вот и вся политика. Тренируйтесь лучше и не жрите допинги, может быть, тогда начнёте уже выигрывать», — советует Раиса А.

Напомним, 15 ноября вице-премьер Польши Пётр Глиньский в интервью изданию Polska Times призвал исключить Россию и Белоруссию из международных организаций и отстранить от спортивных соревнований, «которые для них важны», из-за миграционного кризиса. По его мнению, международное давление на белорусский и российский «режимы» должно быть гораздо сильнее.