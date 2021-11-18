Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Заигралась Европа с санкциями, ох, заигралась. Боком-то не выйдет? Белоруссия может ещё каких-нибудь проблем Евросоюзу подкинуть», — предупреждает Farida U.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся эта санкционная политика в отношении как России, так и Белоруссии, — жалкая попытка Европы сделать вид, что она решает свои проблемы.

«Ну надо же, уже пять пакетов санкций настругали. Интересно, а сколько пакетов против Российской Федерации уже наштамповали? Или это всё из одного и того же мешка мусор сыпется?» — задаётся вопросом Василий М.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Некоторые комментаторы отмечают, что пока Евросоюз вводит против Белоруссии свои очередные санкции, тем временем толпы мигрантов продолжают штурмовать границы ЕС.

«Боже, они санкциями своими везде уже тычут, для этого бардак сами и устроили на границе. Специально всё устроили таким образом, чтобы наказать Россию и Белоруссию за их объединение. Вот настоящая причина, чтобы санкции ввести. Но эти санкции рано или поздно разрушат Европу», — считает Anjela A.

Часть людей считает, что своими санкциями Европа только подогревает конфликт с Белоруссией, создавая прецеденты для ответных действий со стороны республики.

«Европейские лидеры деградируют. Вместо настоящего решения проблемы они её только усугубляют. Или они думают, что, загоняя Белоруссию в угол, Лукашенко «сядет ровно и поднимет лапки»?! Смешные. Лукашенко очень выгодно, когда он становится занозой в одном месте у европейских стран», — отмечает Елена К.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз вводит санкции даже против своих же членов, которые в свою очередь также не брезгуют принимать санкционные меры.

«Польша сама уже вся в санкциях, но, как говорится, нужно изобразить свою жертвенность и выставить себя рьяными борцами за стабильность и интересы Евросоюза, чтобы Брюссель «замолвил словечко» о смягчении санкций по отношению к Польше в самом ЕС. Весь Европейский союз занимается сплошным лицедейством», — отмечает Liliya M.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

Нашлись и те, кто убеждены, что Белоруссия полностью защищена от негативного влияния европейский санкций тем, что наконец-то обратила свой взор в сторону своего союзного государства — Российской Федерации.

«Нечистоплотные дельцы из ЕС хоронят демократию и человечность в Европе своими руками. Пока здравствует Россия, Белоруссия жила, жива и будет жить, невзирая на все трудности и мерзости, которые сыплет на неё Евросоюз. Издевательства над людьми, попавшими в беду, голодными, замерзающими и спящими на бетоне у польской границы, непременно прилетят бумерангом на польскую землю и её народ. Бога не боятся, изуверы, напрасно они о нём забыли», — поделилась своим мнением Тамара С.

Напомним, 15 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам заседания глав МИД в Брюсселе о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии. Тем временем ситуация на границе Белоруссии и стран ЕС остаётся напряжённой из-за желания нелегальных мигрантов перебраться на сторону Евросоюза.