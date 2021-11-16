Сообщение министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о том, что в латвийском регионе Латгалия, граничащем с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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«За пару месяцев в Италию прибыло 50 000 мигрантов. Теперь вся Северная Европа боится 2000 мигрантов? Мы прекрасный «Союз», но только на словах, да и не за столом», — указывает Sandro P.

Saeima Министра обороны Латвии Артис Пабрикс

Многие пользователи пришли к выводу, что военные учения происходят якобы из-за ситуации на границе Белоруссии со странами Евросоюза, на которой скопилось порядка двух тысяч мигрантов, но, на самом деле, это является лишь предлогом. Латвия уже давно хотела показать «силу» своим восточным соседям, — пишут граждане.

«Эта тема с мигрантами представляется на Западе словно какое-то массовое бедствие, хотя они уже который год десятками тысяч принимают у себя этих беженцев. Что вдруг такое случилось? Чем эти нелегалы отличаются о тех, которые переплыли Средиземное море или притопали пешком из Турции? Разве не должно у европейцев быть толерантное отношение ко всем мигрантам, а не только к тем, которые идут не через Белоруссию?» — интересуется Валерия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Российской Федерации при поддержке Белоруссии необходимо ответить Латвии той же монетой, а также намекнуть её союзникам, что с нашим Союзным государством шутки плохи.

«Теперь России необходимо вместе с Белоруссией и на Чёрном море провести учения рядом со странами НАТО. На принцип пойти нужно, а то задолбали уже. Посмотреть на их реакцию очень хочется. А то гады совсем нюх потеряли, перестали бояться и уважать», — отмечает Вячеслав К.

U.S. Army Europe Учения НАТО

Часть людей считает, что подобные военные учения не способны стать угрозой для начала полноценных боевых действий с Россией или Белоруссией.

«А что они сделают, войну начнут? Силёнок маловато. А до того, как войска США на Европейский континент высадятся, там спасать уже будет некого. В течение часа Литвы уже не будет», — предупреждает Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что не только лишь одна Латвия проводит свои военные учения рядом с Россией, но и остальные страны — участницы НАТО в это время курсируют вдоль российских границ.

«Смех смехом, а 18 тысяч военных у границ Белоруссии, подталкивание западного флота в Чёрное море — такие факты нельзя просто проигнорировать. НАТО осталось только чуть высунуться, чтобы получить ожидаемый ответ. Как бы чего не вышло», — беспокоится Алексей А.

Отдельные комментаторы отмечают, что из-за одной лишь искры в такой напряжённой обстановке может произойти настоящий взрыв, в результате которого от Латвии не останется ничего.

«Поскорей бы они уже такую провокацию устроили, на которой бы этот цирк закончился. Всё равно у них никаких перспектив не предвидится, а так хоть на шоу посмотреть», — пишет Аким И.

Напомним, 14 ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил о том, что в латвийском регионе Латгалия, граничащем с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point. Для этого подключили порядка трёх тысяч военных ополченцев страны, предполагается, что учения продлятся вплоть до 12 декабря 2021 года.