Каждому гражданину Украины, прошедшему полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, будут выплачивать сумму в размере 1 тыс. гривен (по курсу Национального банка Украины на 16.11.2021 это около $38). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 15 ноября пресс-службой офиса украинского лидера.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

По словам главы Украины, указанная программа должна быть запущена 19 декабря 2021 года. Для получения средства необходимо будет использовать специальное мобильное приложение. Однако на эти деньги можно будет купить только абонементы в спортзал, а также билеты на культурные и развлекательные учреждения или использовать на туристические путевки внутри Украины.

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Новость обсудили на YouTube-канале «Страна.ua», а также на украинском телеграм-канале «Страна.ua». Многие отметили, что лучше бы людям, принявшим решение вакцинироваться, предоставили возможность по своему усмотрению расходовать выделенные средства. Иные также отметили, что в целом идея неплохая. Были и те, кто отметил, что не готов рисковать своим здоровьем, делая прививку. Некоторые также отметили, что те вакцинированные, которые, к примеру, проживают в сельской местности, не смогут воспользоваться данными средствами по причине отсутствия кинотеатров, театров и спортзалов.

«1000 грн. за русскую рулетку с собственным здоровьем… Шедеврально!» — отреагировал Евгений К.

«А бюджет уже стал вовиным сундучком?» — не понимает Роман З.

«Когда-то это были 30 сребреников», — пишет Nelia M.

«Раздам вам мизерную каплю ваших же денег…» — прокомментировала Катерина С.

President.gov.ua Обращение президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации

«А почему на досуг, а не на питание и витамины, необходимые после прививки», — недоумевает Оксана О.

«Невиданная щедрость всех царей за такую невинную пустяшку. Подумаешь, укольчик! А про сыр кое-где все слышали???» — поинтересовался один из комментирующих.

«Аферист. Если вздумал давать, так дай людям купить на эти деньги лекарства, еду, заплатить твои воровские тарифы… Судить клоуна, и привселюдно…» — возмутился Вячеслав Б.

«За тыщу гривен продавать своё здоровье?..» — не понимает Rominho.

«У нас нет ни кинотеатров, ни театров, ни спортзалов. Короче, можно не прививаться. Все равно тыщу на другие нужды не дадут. А если серьезно, я и не собираюсь. Это ж каким лохом надо быть, чтоб ценить свое здоровье и жизнь в несчастную 1000 грн. (30 баксов)», — написала Stella Mira.

«Не нужно забывать, что раздают наши же деньги, а не из кармана Зе», — пишет один из комментирующих.

«Я знаю и я, в том числе, плачу налоги в разной форме, но я считаю, что такая форма поощрения — это тоже хорошо», — ответил ему B'Art.

Vin.gov.ua Вакцинация на Украине

«За такие деньги можно разве что один хороший венок купить», — отметил Андрей.

«Да что вы этому клоуну верите. У него корабли с углем плывут… Все деньги он на уголь отдаст…» — добавил Эдуард Д.

«Какое… кино? В деревнях хлеб и порошок стиральный завозят два раза в неделю, потому как магазины не везде есть. Блин, страна непуганых домохозяек», — возмутился Александр.

«Выглядит как брошенная кость с барского стола», — добавила Таисия.

«Рассчитано на молодых будущих избирателей», — подытожила Татьяна.

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