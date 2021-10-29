29 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили обращенный к жителям Украины призыв Владимира Зеленского о необходимости прививаться от COVID-19.

Оксана Переможенко, , 20:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом на Украине обратился к жителям страны с призывом отключить социальные сети, «включить мозг» и начать прививаться от COVID-19. Об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, трансляция которого велась на странице офиса украинского президента в социальной сети Facebook.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу (вакцинации — О. П.) и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса», — сказал он.

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Призыв Зеленского обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time. Также заявление главы Украины обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что у граждан Украины отсутствует доверие к власти.

«Не надо ничего бояться. Лучше бы призвал укреплять иммунитет, больше быть на воздухе, позитива. Видно, что на службе у господ», — пишет Svetllen.

«Если бы это было так просто, мы бы никогда не проголосовали за клоуна», — оценил призыв Зеленского относительно «включения мозга» ST80S SI.

«Клоун, сам включи мозги и соблюдай Конституцию Украины. Пройдет срок, и пойдешь в бега, а на улицах люди будут плевать вслед», — отреагировал figaro.

«Вам… народ не доверяет, кто знает, что вы там привезли вместо вакцин?..» — написал Владимир А.

«Какая трогательная забота государства о народе! Именно в вакцинации проявляющаяся. Ни в ценах на продукты, ни в ценах на коммуналку. Прям за душу берёт! Особенно, когда власть вызывает такое «безграничное доверие», — с сарказмом пишет Наталия.

Вакцинация на Украине. Vin.gov.ua

«Пусть лучше он включит мозг и уйдет с поста президента…» — добавил Ioann.

«Если украинцы действительно включат мозги, то они снесут на*рен эту власть», — считает Владимир.

«Эта власть хуже всех вирусов и чумы», — отметил Виталий.

«Лучше б молчал. Люди только вакцинироваться начали, а этот балабол только охоту отбить может», — написала Лизанька.

«Если б был мозг у Зеленского, то ранее он бы не запретил «Спутник» на Украине…» — считает napo1eon.

«Пусть лучше объяснят, почему перед вакцинацией нужно подписывать бумагу о том, что мне никто ничего не гарантирует и, что я всю побочку от вакцины беру на себя. Вакцина не предотвращает заражения и распространения [коронавирусной инфекции], но зато никто никакой ответственности за последствия ущерба моему здоровью не несет. Включил голову и спрашиваю: зачем мне нужна такая вакцинация?» — задался вопросом Vpl.

«Нечего было отказываться «Спутник» на Украине производить», — отреагировала Elen V.

«Пусть сначала «включит» свою совесть и бесплатные тесты для больных…» — возразила Светлана А.

«Смертность в Украине и так была высокая до пандемии. Он должен был включать мозги и делать реформы, таким образом поднимая уровень жизни народа, и, как следствие, это бы отразилось на здоровье… Когда люди экономят на еде, о каком иммунитете идёт речь?!» — подытожила Svetlana M.

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