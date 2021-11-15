Информация о том, что на закрытом совещании под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова было принято решение о строительстве укреплений на слабых участках границ пяти смежных с Белоруссией областей из-за напряжённой ситуации с нелегальными мигрантами, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Украина ещё может построит что-то? Поверю только тогда, когда они сначала построят нормальное государство», — написал Сергей К.

Rnbo.gov.ua Алексей Данилов

Многие пользователи крайне удивились намерению украинских властей сопротивляться нашествию каких-то мигрантов, потому что ранее не было известно о том, что эта страна может быть привлекательным местом для тех, кто ищет лучшей жизни вдали от своей Родины.

«А зачем? Какой в этом смысл? Против кого они её возведут, если беженцы Украину и так, как вулкан, обходят стороной? Они, наоборот, сделают всё, только чтобы не попасть туда», — указывает Sonya D.

«А никто вопросом не задаётся, почему до сих пор через Украину никакие мигранты не двигались в Европу? Гиблое же дело. И с чего вдруг в Киеве подумали, что территории Украины — это цель для мигрантов из Белоруссии? Смешные», — отмечает Валерий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что ситуация на границе Белоруссии и Европейского союза стала лишь поводом для Киева обосновать огромные бюджетные растраты.

gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«Ну, конечно! В Киеве сидели-думали, какую же им новую схему по распилу денег придумать. В итоге Белоруссия подкинула идею. Будут обороняться от каких-то мигрантов, которых не будет, а на стройке можно будет денег по карманам рассовать», — предполагает Александра А.

Часть людей считает, что Украина неспособна построить никакие укрепления на границе, потому что когда местные власти берутся за дело, то все бюджетные средства тут же оказываются расфасованными по коррупционным карманам.

«Что, опять мегастену на Украине решили строить? Сколько там строителей, только руки не оттуда растут, да и с головой, видать, проблемы. Яценюк пытался, да сетку Рабица на миллиарды денег лишь установил. Зеленский попытается из горбыля?» — задаётся вопросом Юрий И.

Ряд пользователей не понимает, почему украинский народ молчит, когда власти этой страны тратят баснословные финансовые средства на не пойми что.

«Это же до какого безумия надо своё население довести, чтобы оно такие бюджетные растраты за что-то нормальное воспринимало. Налицо очевидный распил бабла по надуманному поводу, но в Киеве молчок, никто не бастует, покрышки не жжёт, президента из кабинета не выносит. А ведь майданили против коррупции в своё время. Поменяли шило на мыло. Хотя нет, стало ещё хуже. Даже Янукович себе такой наглости не позволял», — отмечает Мари В.

Напомним, 14 ноября телеканал «Украина 24» опубликовала материал о том, что на закрытом совещании под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова было принято решение о строительстве укреплений на слабых участках границ пяти смежных с Белоруссией областей из-за напряжённой ситуации с нелегальными мигрантами.