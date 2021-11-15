Из-за наплыва мигрантов на границе с Белоруссией в нескольких областях Украины могут вести чрезвычайное положение. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 14 ноября заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко и «друзья» с Украины

«Как сказал секретарь СНБО [Алексей Данилов], проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях», — сказал глава МВД Украины.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и «Украина Сейчас», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что украинским властям лишь бы найти повод для введения ЧП, и они его введут, как это было при Порошенко после провокации в Керченском проливе. Иные также добавили, что Украина таким образом, возможно, пытается привлечь к себе внимание.

«Дайте повод, мы введем… Вот так и живём…» — пишет Николай.

«А в случае поставок «тоталитарной» электроэнергии из Белоруссии тоже ЧП введут?» — иронизирует Lion k.

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«Есть повод… для введения… есть план… надо выполнять…» — не без сарказма добавил Сергей Б.

«Ахахах, ну всё, нашли повод людей вообще в горы загнать. Чувствую, Порошенко с моряками — то были цветочки», — отреагировал «Ярп».

"Да им нужно нагнетать по максимуму. Чтобы потом во время выборов кричать «мы не отдали вас Путину и мигрантам…». Тупо нагнетают, чтобы отвлечь от реальных проблем. Никому наша страна не нужна», — ответила «Ярпу» Polly.

«Так теперь что, нас будут пугать и ещё одной страшилкой, — теперь будут усы Батьки?» — смеется Konstantin.

«Как зайдут в Украину беженцы, так и выйдут… Украина им точно не интересна», — отметил Денис.

«ЧП почему? Это для того, чтобы «сытые и довольные жизнью» украинцы не сбежали к «проклятому» Лукашенко?» — с сарказмом поинтересовался Роман Р.

«Вот на них и спишут энергетический кризис», — отметил ВОВА_Н.

«Понедельник, сегодня что-то новое. Обычно Путин по пятницам «нападает», — смеется Recep I.

«Загадочная страна — 8 лет «воюют» с Россией, и никакого ЧП, а 2000 беженцев это ужас-ужас», — добавила Аленка С.

Gpk.gov.by Беженцы на белорусско-польской границе

«А чего, Порошенко вон объявлял военное положение на границе, пару недель лапшу на уши вешал… Пусть и сегодня продолжат эту традицию… Лапши в запасе у Зелебобика (Зеленского — М. Р.) много…» — написал Mowaqet Honor.

«Как всё интересно… Украинушка, похоже, всё что угодно готова сделать, лишь бы хоть не много внимания на себя обратить», — подытожил Ski Lim.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что украинская сторона в 2022 году намерена провести «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией.