Материал, согласно которому министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил о том, что эстонские военные готовы разместить вдоль границы с Россией более 130 километров колючей проволоки, чтобы избежать вторжения мигрантов из Белоруссии, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 14 ноября в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эстонский флаг

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«А катапульты и лучников Эстония выставить не хочет? Что в головах у этих людей?» — задаётся вопросом Екатерина Г.

У многих пользователей тут же возник вопрос насчёт того, откуда власти Эстонии собираются достать деньги на возведение подобного забора из колючей проволоки. Граждане подозревают, что эстонские военные уже намекнули Евросоюзу на то, что «российская угроза» уже стучится в европейские двери.

CarlottaSilvestrini Колючая проволока

«За свои бабки будут строить? Или опять настоящую Европу разведут на финансовую помощь против «российской угрозы»?» — интересуется «Вечно З».

«Можно уже даже не звать пророков: сейчас Эстония у ЕС начнёт деньги выпрашивать. Это логично. Как можно упустить такую возможность?» — пишет Лена Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные препятствия — ничто перед толпой мигрантов, которой нет пути назад. Польша, которая уже которую неделю мучается с наплывом нелегалов, тому яркий пример, пишут люди.

«Тоже мне, нашли защиту от «гибридной атаки». Смешно. Мигранты вон, по счёту уже выигрывают у поляков, те даже потери успели понести. Чего уж тут говорить о колючей проволоке вдоль границы. Это даже не преграда», — указывает Валерий З.

Часть людей считает, что Эстония лишь собирается построить забор, но его строительство может и не понадобиться в будущем.

«Не переживайте! Пока они его построят, ещё всё сто раз поменяется, и начнут потихоньку недостроенное разбирать. Хоть при деле будут», — поделилась своим мнением Elena G.

«Забавно будет, когда выяснится, что никакие мигранты через эстонскую границу не пошли, да и забора никакого на выделенные деньги не построили. Спишут потом на то, что злые русские украли нашу проволоку», — предполагает Sergei M.

Ряд пользователей указывает на то, что Эстония — это не райское место, куда стремятся мигранты со всего мира, а значит, стране не стоит опасаться наплыва желающих пересечь её государственную границу.

U.S. Marine Corps Эстонские солдаты на совместных учениях с американцами

«Инициатива-то хорошая, но только забор нужно строить вокруг всей Эстонии, чтобы последние жители не разбежались с этой бедствующей территории», — считает Zhenya K.

«Пусть колючку украсят пустыми банками от шпрот в качестве звуковой сигнализации и рекламы. Жалко смотреть на некогда процветающую страну, а ныне доедающую остатки былого советского величия. Там даже Украина, судя по всему, не в таком бедственном положении», — отмечает Андрей О.

Напомним, 12 ноября издание Postimees опубликовало материал, согласно которому министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил о том, что эстонские военные готовы разместить вдоль границы с Россией более 130 километров колючей проволоки, чтобы избежать вторжения мигрантов из Белоруссии. Глава минобороны республики отметил также, что считает эскалацию на границе Польши и Литвы «гибридной атакой».