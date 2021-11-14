Заявление председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца о том, что медики будут убеждать жителей города пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, но власти не собираются отлавливать не желающих пройти данную процедуру, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 ноября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Это уже вообще ни в какие рамки не лезет! Фашизм над своим собственным народом! Пока что просто неугодных отлавливать не собираются. А может, скоро начнут, кто знает. Какие гарантии?» — пишет Elena C.

Многие пользователи пришли в ужас, что подобные вопросы в принципе поднимаются для обсуждения. Граждане указывают на то, что лексика в вопросе вакцинации постепенно переходит в русло ветеринарии.

«Отлов пенсионеров отменяется? Дожили. В страшном сне невозможно представить такую деградацию общества. Если это правда, то мы с вами достигли дна», — поделилась своим мнением Tetiana M.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Некоторые комментаторы отмечают, что раз сейчас власти не собираются «отлавливать» пенсионеров для того, чтобы их насильно вакцинировать, то в теории и такое может иметь место.

«Что-то круто, господин Лисовец. Никто не собирается отлавливать пенсионеров? Ну, и на том спасибо. Странно, если не сказать больше. У человека пожилого, как правило, куча хронических заболеваний. Тут, прежде чем вводить обязательную вакцинацию для тех, кому за 60, лучше бы предложили обследоваться пожилым. Но это дорого и хлопотно, и вряд ли господин Лисовец возьмёт на себя ответственность за последствия после прививки пожилых. Лучше так, на авось всех уколоть», — отмечает Ирина О.

Часть людей считает, что вместо реальной помощи пенсионерам и людям, имеющим хронические заболевания, чиновники рассматривают данные категории граждан в качестве проблемы, головной боли, которую необходимо как-то устранить.

«Люди для них уже словно животные. Тем более те, кому уже за 60 или они с хроническими заболеваниями. Их не колоть надо, а обследовать и лечить. Вы же подвергаете опасности! Получить после этого укола какую-либо побочку — дело простое, а вот бороться с этими последствиями никто не собирается», — считает Лариса Р.

Ряд пользователей указывает на то, что подобное отношение со стороны властей переходит любые разумные человеческие границы.

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«Бедные пенсионеры! Всё пережили! И блокаду, и трудились с утра до вечера, на крошечную пенсию доживают. И тут-то чиновники успокоиться не могут! Надо добить им, видимо! Как минимум у каждого пенсионера есть сопутствующие заболевания. Как же им эту вакцину перенести? Неужели лучше не обеспечить пенсионеров должным уходом и обезопасить от вируса, нежели пичкать эту вакцину, которая всё равно не даёт никакой гарантии? Издевательство», — написал Владимир К.

Нашлись и те, кто убеждены, что должен найтись кто-то, кто всё-таки остудит пыл чиновников в вопросе обязательной вакцинации.

«А ещё нам про 1937-й год будут что-то говорить. Лучше бы Сталин и вправду вернулся, чтобы распоясавшихся чиновников в чувство привести. Совсем людей за скот стали держать», — пишет Артём П.

Напомним, 12 ноября председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» о том, что медики будут убеждать жителей города пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, но власти не собираются отлавливать не желающих пройти данную процедуру.