Москва, , 12:51 — REGNUM Госдума в своем аккаунте в соцсети Instagram разрешает комментировать свои посты только подписавшимся пользователям, это же касается и поста о законопроектах о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Комментарии под постом о QR-кодах

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Комментарии под постом о QR-кодах

Возможности для выражения мнения

Этим объясняется тот факт, что граждане, желающие выразить свое мнение по поводу резонансных инициатив правительства РФ, не могут это сделать и видят надпись: «Комментарии к этой публикации ограничены».

Вместе с тем пост несмотря на модерацию — согласно требованиям Роскомнадзора удаляются комментарии, содержащие нецензурную брань, набрал более 65 тыс. отзывов.

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Пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах, магазинах и при посещении других общественных территорий вызвал резонанс в обществе, граждане спешат поделиться своим мнением с народными избранниками и напомнить им о поправках к Конституции, нашедшими поддержку в ходе общественного обсуждения.

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