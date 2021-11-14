Известие о начавшемся в России новом этапе розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19, кажется, нисколько не обрадовало пользователей социальных сетей. Многие пишут ироничные комментарии и вспоминают про бесплатный сыр в мышеловке. Но есть и те, кто очень серьезно отнёсся к смысловой нагрузке слова «розыгрыш». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Типа «Спортлото» за прививку? ну-ну…» — иронизирует Светлана Гурова.

«Метод кнута и пряника — это уже было. Властям срочно сменить пиарщика и креативщика. Скучно, девочки», — смеётся Леонид Борисов.

«Для получения приза сделайте обязательным забор крови на наличие следов прививки, уверен 1/3 призов будут невостребованными», — предлагает Эдуард.

«С учётом, что привитых 42+ миллиона, шанс выиграть чуть больше 0,002%. Дерзайте», — развивает тему «Виктор Зима».

«Режим сам признаёт, что вся эта игра в ковид — РОЗЫГРЫШ. Почему в СССР за прививку от гриппа не платили никаких денег? Не проводили никаких лотерей-розыгрышей? Да и сегодня нигде в мире такой клоунады нет. Привитых по СМИ — десятки миллионов. А приз — одному. Это как? Делайте свой «бизнес» между собой в парламенте, правительстве. Не грабьте нищий народ», — призывает N.

ИА REGNUM Деньги

«Вместо того, чтобы платить за участие в эксперименте каждому, они разыгрывают несчастные 100 тыс.», — поддерживает Светлана Таршина.

«Всероссийскую ковидную лотерею надо организовать! А кто не будет брать билеты — не прививать! С учётом ревакцинации через каждые полгода — неиссякаемый источник доходов», — предлагает Евгений Нестеров.

«Очередное какое-то шоу. Довольно много таких на ТВ. Трясут деньгами и мешками с деньгами. Что-то только не верится всему этому», — отметил Вячеслав Гаджиев.

«Значит, компания по вакцинации полностью провалена. Надо было меньше врать, а грамотно вести информирование людей, бесплатное обследование, толковые рекомендации от уважаемых врачей, а особенно комментарии уважаемых в народе представителей власти. Но таких нет.

Не надо было трогать невакцинированных и вакцинированных. Не надо вводить куриные коды. Не надо было злить людей. Есть одно враньё и золотой телец. Есть Конституция, которую власть слила в унитаз. Не надо было шантажировать: кого куда пускать и не пускать — получите!» — рассуждает житель Санкт-Петербурга.

«Не играйте с государством в азартные игры!» — призывает Игорь Надеждин.

«Скоро такими темпами будут гражданство давать за прививку», — иронизирует Т.

«Совсем не унизительно», — замечает Ипполит.

«Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша». Ага, то есть если человек загнется от побочек (у меня среди знакомых были случаи… правда, не загнулись, — откачали в реанимации), то и платить не надо… Класс!» — рассуждает другой участник дискуссии.

«В стране устраивают какой-то балаган из-за вакцинации, а потом удивляются, что люди отказываются. Не думал, что у нас будет твориться такое. Почему за прививки от гриппа не разыгрывают квартиры, стога сена, тонну угля?» — вопрошает Олег В.

«Хватит устраивать какие-то глупые «тотализаторы», установите лучше законодательно гарантии гражданину на случай побочного эффекта или аллергии на вакцину», — замечает «Водитель Скорой».

«Очень хорошая антиреклама для вакцины. Сразу вспоминается бесплатный сыр», — написала Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с правительственным постановлением, третий этап дополнительного розыгрыша денежных призов среди граждан РФ, прошедших вакцинацию от COVID-19, будет проведён 16 ноября.

В новом этапе розыгрыша денежные призы в размере 100 тыс. рублей получит одна тысяча человек. Прошедшие курс вакцинации граждане могут узнать номера победивших сертификатов на сайте проекта «Бонус за здоровье».

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