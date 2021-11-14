Украинские артисты должны отказаться от выступлений в России, заявил грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» телеканала «Украина 24».

ИА REGNUM Украина — Россия

В ходе передачи у Кикабидзе спросили, должны ли украинские певцы и другие артисты выступать в России, на что он ответил:

«Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумывать, чтобы они не ездили… Нельзя идти петь и танцевать к тому, кто тебя бьёт».

Okras Вахтанг Кикабидзе

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к словам актера.

«Не всегда мудрость приходит вместе с возрастом. Порой она как раз старается держаться от него подальше», — написал «777».

»А про русских туристов в Грузии он ничего сказать не хочет? Там уже не знают, как раскорячится, чтобы только… туда деньги везли, и что-то этот герой в этом случае скромно молчит», — пишет Roman B.

«Зачем он это делает? Паршивцы, ведь все на русском языке ругают Россию. И звания, и заслуги, и деньги получили на русском языке. Где совесть у людей?» — не понимает Любовь Г.

«Ахеджакова, Кикабидзе — реальность такова: на сцене ты можешь быть хорошим артистом, но не таким же хорошим человеком! Иногда второе перевешиваете первое! Смотря «Служебный роман», уже на Ахеджакову смотришь по-другому, пересматривая «Мимино» — восприниматься будет так же… Пешки… обреченные на плохую память», — отреагировал «Благо есть».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лия Ахеджакова

«Это советует тот, который всю жизнь в Москве кормился. Что же он в 80−90 лет патриотом стал?» — задалась вопросом Тина А.

«Можно ненавидеть политиков, не понимаю, как может быть ненависть к тому народу, который тебя любил и, можно сказать, создал тебя как артиста!» — недоумевает «Мэгги Смит».

«Нужно просто не пускать в Украину таких, как Кикабидзе. Своих нарушителей спокойствия у нас хватает», — отметила Галина.

«Уже не у дел, зачем же теперь плевать людям в лицо, которые уважали и любили вас, считали хорошим актёром. А теперь полный маразм, выживший из ума старик», — добавила Тамара В.

«Дядя, при коммунистах твоя Грузия была самая богатая, да и ты», — отметил Иван И.

«Своими глазами лет 15−20 назад видела по телевидению интервью с Вахтангом Кикабидзе, где он говорил, что даёт концерты в том числе и в России, ещё и потому, что оплачивает обучение внуков, помогает всей своей семье. Ну, видимо, он уже всё, что мог, заработал. А другим не надо. Был любимым для многих артистом из любимых фильмов. А сейчас что? И не стыдно…» — задумалась Екатерина.

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«Пел «Мои года — моё богатство». Похоже, вышло наоборот», — отреагировала Elena G.

«Какой актер был хороший в свое время! Советские фильмы были топ! После 91 года в каких хороших фильмах он снялся? Ни в каких!» — добавил elkos.

«Самые известные хиты уже спеты: «Чито гврито», «Мои года — мое богатство», «Пожелание». Жизнь идет к закату, новых хитов уже не спеть. Напоследок хочется хайпануть, и пофиг, на чём», — пишет «Гламурные Собачки».

«Если бы он просто защищал позицию своей страны, пускай и сомнительную или даже неприемлемую для нас, это одно. Но сейчас в его позиции много злобы, ограниченности, обид на целый народ, это просто недостойное поведение», — отметил Alexandr Alex.

«Не сумел человек состариться достойно. И так бывает. Хотя актёров понять можно. Фигура дня, не более. Приходиться изо всех сил карабкаться вверх, даже если и по лестнице подлости», — подытожил Андрей К.

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