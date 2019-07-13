Тбилиси, , 20:23 — REGNUM

Информация о том, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе якобы имеет тайный заработок в России, не соответствует действительности. Об этом сообщил сам артист журналистам «Комсомольской правды».

«Гиви Иваныч! Совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай. И машину отнял, и права» Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1978. СССР

«Я не еду (в Россию), — сказал Кикабидзе. — В Москву… На гастроли звали».

По его словам, пока между РФ и Грузией такая ситуация, «ноги моей там не будет».

Кикабидзе добавил, что посещал территорию России в последний раз в 2008 году.

Напомним, 12 июля российский актёр Борис Клюев в интервью газете «Московский Комсомолец» заявил, что грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе продолжает выступать в РФ, несмотря на свои антироссийские высказывания.

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