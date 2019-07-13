Тбилиси, 13 июля 2019, 20:23 — REGNUM
Информация о том, что грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе якобы имеет тайный заработок в России, не соответствует действительности. Об этом сообщил сам артист журналистам «Комсомольской правды».
«Я не еду (в Россию), — сказал Кикабидзе. — В Москву… На гастроли звали».
По его словам, пока между РФ и Грузией такая ситуация, «ноги моей там не будет».
Кикабидзе добавил, что посещал территорию России в последний раз в 2008 году.
Напомним, 12 июля российский актёр Борис Клюев в интервью газете «Московский Комсомолец» заявил, что грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе продолжает выступать в РФ, несмотря на свои антироссийские высказывания.
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