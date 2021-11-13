В городе Жашков Черкасской области Украины в классе одной из школ разместили свастику, о чем стало известно из публикации на сайте учебного заведения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Уточняется, что на сайте школы №2 сообщили о мероприятии, которое специалисты местной психологической службы провели в рамках Всеукраинской недели противодействия буллингу. К публикации прикрепили фотографию с мероприятия, на которой можно разглядеть сложенную из бумаги свастику, размещенную над входом в класс.

Произошедшее обсудили на украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка», на телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», журналиста и публициста Юрия Ткачёва, а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие с осуждением отнеслись к увиденному, но были и те, кто отметил, что их это уже не удивляет.

«Скоро во всех кабинетах фото Гитлера!» — отреагировала Анжелика.

«Люди, это ужасно. И не смешно», — добавила Наталья.

«А что людям, живущим в концлагере, делать? Только смеяться над администрацией и так поддерживать бодрость духа», — ответил Наталье HAL 9000.

«Вот так под смех и «Батько наш Бандера» (песня, которая в исполнении украинских школьников в рамках флешмоба стала популярной в украинском TikTok — О. П.) и прекратит Украина свое существование. Болезнь приняла устойчивую и необратимую форму…» — отметила Анжелика.

«Это какой-то эксперимент над страной, которая больше всего пострадала от фашистских захватчиков», — пишет Михаил.

«Ну, в общем-то, Черкассы — довольно упоротая область, поэтому не очень-то и удивляюсь… Хотя вообще это всё, конечно, лютый трэш», — написала Танита И.

«Свастика и кастрюля (кастрюля в данном случае символизирует сторонников «майдана» 2014 года — О. П.), — вот символы нынешней страны», — отреагировал Влад

«Какой-то нонсенс, при еврее-президенте расцветает фашизм в стране, начиная со школы», — не понимает Александр В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«При таком президенте-еврее скоро еврейские погромы начнутся с его же молчаливого (или не совсем) согласия», — ответила Александру В. Tetiana.

«Мда уж… Украину скоро расформируют, чую… А жаль… Такая могла быть страна…» — отреагировала Юлия.

«Вот если б там был серп и молот, тогда б всё руководство школы пошло б под суд… А так ничего страшного не произошло…» — с сарказмом добавила «Соната».

»Ещё одно доказательство, что на Украине «нет никакого фашизма», — пишет Галина.

«На бабулю из Каховки завели уголовное дело за то, что она давнее фото около памятника Ленина выставила в соцсети, зато фашизм приветствуется!» — возмутилась Oksana Y.

«Совсем о*ренели, так пусть ещё и бюстик фюрера поставят в каждом классе. Где озабоченность Европы?» — не понимает Лия.

«Для нацистской страны это нормально, поэтому никто не обращает внимания», — добавил один из комментирующих.

«Покажите это в Донбассе или в Крыму, они сразу «захотят» быть Украиной!» — с сарказмом пишет Юра Н.

«Скорей бы разделиться с этими нациками, потому что одной страной мы с ними никогда не будем…» — отметила Olga Y.

«Это я с этими должен быть в «единой Украине?!» — подытожил Валерий Б.

Отметим, позже сообщение, содержащее фото, на котором была запечатлена свастика, было удалено с сайта школы и администрация учебного заведения пояснила, что изображение свастики было размещено старшеклассниками и на него перед мероприятием не обратили внимание. За произошедшее администрация школы извинилась.

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